Out For Summer, ecco "Ridere, cover dei Pinguini Tattici Nucleari

OUT FOR SUMMER- RIDERE

E' LA COVER DEL BRANO DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI



Ridere è il nuovissimo singolo degli Out For Summer, cover del brano dei Pinguini Tattici Nucleari.

Costretti come tutti alla quarantena forzata, con diverse canzoni pronte ad essere eseguite durante i live, gli OFS si sono imbattuti casualmente in questa traccia e hanno deciso di mettersi comunque in gioco con una cover.

La band ha fatto proprio il significato di Ridere e il suo messaggio positivo: è importante sorridere anche nelle situazioni più difficili, non solo perché con un sorriso si può aiutare il prossimo, ma anche e soprattutto perché ogni periodo complicato ha una fine, quindi meglio ridere, rimanere positivi e apprezzare familiari, amici e persone care che abbiamo attorno ogni giorno.



Gli Out For Summer sono un progetto Pop Punk nato a Modena a fine 2016 e sono composti da Claudio Maglio (voce e chitarra), Luca Marmi (basso), Bruno Ghion (chitarra) e Francesco Taglini (batteria).

Nel maggio 2017 la band fa uscire il primo EP 'Riparto da Zero', anticipato dal singolo Come Piace a Me, che li porta a calcare numerosi palchi del Nord Italia tra i quali il Legend Club di Milano, il Mu di Parma e il Teatro Ariston di Sanremo in occasione della finale di Sanremo Rock.

A luglio dello stesso anno esce la cover del tormentone estivo Despacito, che vanta più di un milione di visualizzazioni sul canale Youtube "Ghost Killer Entertainement".

Nel 2018 il gruppo inizia il primo tour all'estero suonando più volte in Francia, riscontrando un buon successo e ottenendo molto seguito.

Successivamente esce il singolo Quello Che Resta, che riscuote una critica positiva nella scena pop punk italiana e ad aprile 2019 esce il singolo Con Te.

Il 17 Maggio dello stesso anno arriva il nuovo EP Notti di Follia che arriva rapidamente a diecimila stream su spotify.

Grazie ai sette brani inediti che compongono il lavoro il gruppo riesce ad affermarsi nella scena pop punk italiana, tanto da aprire il concerto dei Finley al Campus Industry di Parma e suonare al Rock’n’Roll di Milano.