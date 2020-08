Vinile, “Self Portrait” è il secondo singolo anticipazione dell’album “A Piece of This World”

VINILE- SELF PORTRAIT

E' IL SECONDO SINGOLO ANTICIPAZIONE DELL'ALBUM "A PIECE OF THIS WORLD"

“Self Portrait” letteralmente significa autoritratto. Un autoritratto personale, umano e sociale. Una descrizione della personalità all'interno del suo attimo più intimo, più sicuro, più vero. La lotta costante e mentale tra la voglia di libera espressione e le costrizioni che la vita impone.





Questo è quello che racconta il nuovo singolo dei Vinile, un brano introspettivo, un viaggio all'interno della propria verità, un percorso interiore che però si rivolge anche all'esterno, all'umanità, alla voglia di riportarla ad essere “pura e genuina” e non contaminata dall'uomo.

Il video che accompagna il singolo, vuole rappresentare la realtà di sette persone comuni, splendide nella loro unicità, occupate dai loro pensieri, dai loro impegni, attraverso frammenti di vita quotidiana, attraverso gli aspetti e la spontaneità che caratterizzano la soggettività degli individui, quasi ad essere una rappresentazione cinematografica neorealista nel quale si racconta anche lo sfaldamento pirandelliano delle maschere che ogni essere umano costruisce ed indossa, per trovare il proprio posto nel mondo.

Si parla del mondo che ci circonda. E di quanto sia bello.

Questo videoclip inoltre mantiene una connessione con il precedente, girato per il singolo di debutto della band, “Blade of Light".

“Self Portrait” è solamente uno dei vari temi che saranno contenuti tra le parole e le note del primo album in studio dei Vinile, intitolato “A Piece of This World”, in uscita il prossimo autunno.

Vinile è un progetto che racconta le differenti facce di un unico dado: raccoglie, mescola ed unisce le passioni, la sensibilità e le più profonde emozioni dei componenti del gruppo, sfociando in un flusso creativo capace di legarle tutte insieme. Sono percepibili le atmosfere psichedeliche, la versatilità del Progressive Rock, l'emotività del Blues ed il coinvolgimento dell'anima del Soul, tutte sonorità provenienti da tempi ormai lontani, quando il vinile era il supporto su cui la musica veniva incisa e poi fruita. La formazione della band risale al 2013 (ad eccezione del bassista, entrato a farne parte nel 2015) ed è composta da: Giovanni Fumiani Alias Leone (Voce), Pietro Pomiato (chitarra), Matteo Pomiato (Tastiere), Gianluca Favero (Basso) e Lorenzo Ventura (Batteria).

Successivamente a diverse esperienze nazionali ed internazionali e dopo il debutto del primo singolo “Blade of Light” (uscito lo scorso settembre con Sorry Mom!), i Vinile sono pronti a pubblicare il loro primo album, anticipato dall'uscita del secondo singolo “Self Portrait” (pubblicato con Be NEXT Music e distribuito da Sony Music Italia).

Il disco, che raccoglierà dieci inediti, si intitolerà “A Piece of This World” e sarà in uscita il prossimo autunno.

L'obbiettivo primario della band, sin ora, è stato quello di riportare a galla delle atmosfere musicali ormai poco presenti all'interno del panorama italiano, componendo dei brani che potessero modernizzare questi generi e questi elementi stilistici.