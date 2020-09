“Quando te ne vai”, il nuovo singolo di Junior V punta dritto verso il nuovo album 

“Quando te ne vai” è il titolo del nuovo singolo di Junior V, da Venerdì 18 in tutti gli store digitali pubblicato da Bunya Records. “Quando te ne vai” può essere considerato il secondo capitolo della trilogia di brani cominciata con “Odore d’incenso”, e che terminerà con il terzo singolo in concomitanza con la pubblicazione del nuovo album dell’artista pugliese.

La canzone che racconta una storia d’amore tra due ragazzi, verte su un riff di chitarra funk pop che accompagna i ritornelli fino alle strofe sostenute da cori quasi soul dal coinvolgente guizzo melodico. Il percorso artistico di Junior V si consolida ulteriormente verso un pop internazionale con una vocazione indie folk, dove emerge naturalmente un retrogusto tutto italiano.





Ma cosa accomuna i brani che compongono questa trilogia?

Se il precedente singolo era stato masterizzato agli Abbey Road Studio di Londra, per questo nuovo lavoro è stato scelto lo Studios 301 di Sydney e le sapienti mani di Leon Zervos. Zervos è l’ingegnere del suono che ha lavorato con star internazionali del calibro di Rihanna, Beastie Boys o Aerosmith, solo per citarne alcuni. Il videoclip, poi, come nel caso di “Odore d’incenso”, è stato realizzato usando le tavole dell’artista illustratore Ernesto Anderle in arte Roby il Pettirosso. Il regista Federico Maccabelli ha voluto raccontare con le immagini il testo della canzone, popolando il videoclip di animali e figure umane, case e oggetti del quotidiano, ma, soprattutto una luna gigante che sovrasta i due innamorati protagonisti della storia.





Il lancio di “Quando te ne vai” sarà accompagnato da un minitour, dove Junior V si esibirà in quattro showcase in formazione acustica, queste le date:

giovedì 17 settembre, Bottega Roots, Colle Val d’Elsa (SI)

venerdì 18 settembre, Bloom, Mezzago (MB)

sabato 19 settembre, Hiroshima Sound Garden, Torino

domenica 20 settembre, Blackstar, Ferrara

VIDECLIP UFFICIALE

https://www.youtube.com/watch? v=YbWJxMhUPW8

MULTILINK

https://fuga.ffm.to/ quandotenevai

SOCIAL

https://www.facebook.com/ Junior.V.Official/

https://www.instagram.com/ junior_v_music/





Luca Bramanti

Ufficio Stampa Nextpress





Skype ID: luca.bramanti

facebook.com/nextpress.it