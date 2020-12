"Beethoven": anche l'attrice Federica De Benedittis per il nuovo singolo di Marco Achtner

Nei suoi brani, che su Youtube hanno milioni di visualizzazioni, Marco Achtner è in grado di far convivere senza artificio stili e atmosfere apparentemente agli antipodi. La tradizione cantautorale italiana e la musica elettronica sperimentale, gli anni '90 e la storia delle tradizioni popolari, la musica di Beethoven e i featuring con i dj dei migliori club internazionali trovano la loro sintesi in questo nuovo singolo, una ballata dal sapore dolce e amaro che racconta la semplicità dei piccoli gesti quotidiani nella vita di una coppia.

Il videoclip di “Beethoven”, che accompagna la release del brano su tutte le piattaforme digitali, in anteprima su Askanews, per la regia di Alessia Filippi, è un intenso bianco e nero che mescola emozioni diverse e contrastanti, impreziosito dall’interpretazione dell’attrice Federica De Benedittis. Così Marco Achtner presenta il suo nuovo singolo: “Con questa canzone ho provato a raccontare una storia diversa e a capovolgere il luogo comune che i grandi amori vivono di gesti eclatanti. Non avevo idea di come poter restituire il senso della canzone in tre minuti di immagini. Poi ho avuto la fortuna di incontrare Federica che, con la sua espressività è in grado di rendere vero e credibile tutto ciò che interpreta. E' stata davvero magica a creare, insieme alla regista Alessia Filippi, una storia molto emozionante e autentica in cui tutti si possono immedesimare.” Federica De Benedittis descrive così la nascita della sua collaborazione con Marco Achtner per “Beethoven”: “L’energia, il talento e la forza comunicativa di Marco mi hanno colpita subito. Dalla prima volta che ho sentito la canzone ho continuato a canticchiarla per giorni e giorni: a casa, in macchina, mentre facevo sport ed è così che ho deciso di provare, con il mio piccolo contributo, e con l’aiuto della bravissima Alessia Filippi, a lasciarmi ispirare da testo e musica e a raccontare una storia di emozioni contrastanti, sentimenti puri.”