Pozzonovo, Massimo Sartori non è stato sbranato dai rottweiler: “Ucciso da un malore”

Di Ida Artiaco





È stato un malore ad uccidere Massimo Sartori e non i morsi dei suoi due rottweiler. Colpo di scena nella vicenda legata alla morte del 49enne di Pozzonovo, in provincia di Padova. È quanto emerso dopo l'ispezione sul corpo dell'uomo, come si è appreso da fonti della Procura di Rovigo titolare dell'indagine per competenza territoriale: i segni dei morsi dei due cani, una femmina di nove anni e un maschio di due, non sono stati mortali. Massimo, dunque, che era già un soggetto a rischio perché cardiopatico, si sarebbe sentito male, come avevano ipotizzato ieri i carabinieri, e sarebbe caduto e poi deceduto mentre i due molossi lo avrebbero morso solo successivamente, magari per aiutarlo, e comunque non in modo fatale.





"I suoi cani avrebbero potuto tentare si salvarlo", aveva già dichiarato nelle scorse Aldo Costa, direttore del settore Veterinario dell'Ulss 6. Parole, le sue, che sono poi state confermate dalle indagini sul cadavere, i cui risultati sono stati resi noti pochi minuti fa. La Procura ha già disposto la consegna della salma ai familiari per il funerale, annullando l'annunciata autopsia. Massimo era stato stato trovato senza vita nel giardino di casa sua lo scorso mercoledì 11 dicembre con ferite che sono state ricondotte ai morsi dei suoi due rottweiler, intestati alla compagna. La notizia aveva ben presto fatto il giro del padovano, ma è stata smentita la morta dovuta ai morsi due cani. Tuttavia, non è possibile escludere che il malore sia stato provocato dall'attacco dei due molossi, che sono stati trasferiti dopo la tragedia in una struttura veterinaria.