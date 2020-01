Cosa bisogna attendersi da questo 2020 in termini di giochi online

Di Guido Da Landriano





Il 2020 è appena iniziato e già ci sono giochi attesi e un calendario fitto di appuntamenti, per quanto riguarda la tecnologica funzionale allo svago e al divertimento all’interno della cornice del gaming e del gambling odierno. Malgrado le uscite più importanti siano da sempre calendarizzate per l’autunno, quest’anno ci sarà una buona ripartenza anche durante i prossimi mesi, a partire da subito con la pubblicazione di qualche gioco atteso già da lungo tempo.





Il futuro dei videogames passa attraverso la visione cyberpunk?





Partiamo quindi con la prima uscita di una certa rilevanza: si tratta di CD Projekt RED, che finalmente farà la sua comparsa tra gli scaffali degli store e in rete, dopo ben otto anni dal suo annuncio ufficiale. Cyberpunk 2077 , sviluppato da, che finalmente farà la sua comparsa tra gli scaffali degli store e in rete, dopo ben otto anni dal suo annuncio ufficiale.













Così tanto che tra i fans era ormai palese un certo scetticismo di sorta, su questo gioco di azione in stile action dove è forte l’eco di Matrix, specialmente per via del fatto che i personaggi principali ritroviamo proprio il protagonista della saga cinematografica della nota matrice, ovvero Keanu Reeves. Che cosa c’è di nuovo quindi per quanto riguarda il genere action votato a una narrativa di impianto distopico e catastrofista come quella di Cyberpunk 2077? Le aspettative sono alte, anche perché è difficile non pensare, in termini di paragone ai vari Terminator e simili, giochi capaci di coniugare azione, divertimento e sparatorie senza soluzione di continuità. In questo tipo di giochi è l’atmosfera oltre che l’ambientazione a fare la differenza, specialmente quando si racconta di un mondo altro, dove le multinazionali controllano la società a tutti i livelli. Insomma, l’attesa sembra sia valsa la pena anche per questo tipo di prodotto.





Il nuovo capitolo per la saga di Final Fantasy

Dal futuro distopico e complesso di Cyberpunk 2077 passiamo quindi a Final Fantasy VII, la cui uscita è stata annunciata per il prossimo 3 marzo 2020. La saga di Final Fantasy non ha certo bisogno di grandi presentazioni, visto che probabilmente si tratta di uno dei giochi più famosi degli ultimi tempi, questa volta in versione Remake, come suggerito anche dal titolo completo, di questo videogames Made in Japan, che non è altro che una riproposizione contemporanea e attualizzata dal celebre games del 1997. Un evento di una certa portata, quindi, specialmente tra i grandi appassionati. Pur rielaborando al meglio il plot narrativo del celebre Final Fantasy, questo episodio, viene proposto come un gioco di tipo maggiormente strategico , con la fase dei tutorial che avrà un certo peso e lo spazio necessario per lo svolgimento del gioco stesso.

Godfall: pronti per l’azione?

Nonostante l’attesa sia ancora lunga, visto che si tratta di un gioco che vedremo solo nella parte finale di questo anno appena iniziato, è giusto parlare delle aspettative legate a un titolo con le potenzialità del best seller, quale Godfall dovrebbe essere. Parliamo di un gioco che dovrebbe essere già sviluppato per la nuova console Playstation 5, che a sua volta verrà lanciata per il prossimo Natale 2020, Goldfall rientra di certo tra i giochi epici attesi da tutti gli amanti di un genere, non certo raffinato, per quanto riguarda la categoria del gaming. Sotto questo punto di vista parliamo quindi di un gioco le cui potenzialità sono quelle del grande pubblico, quello affezionato a trame e sviluppo del gioco di largo impatto, con mostri giganti ed eroi mitici, che ricordano per certi versi le armature dorate dei Cavalieri dello Zodiaco. Non è detto che non sia proprio questo lo scopo: attirare fan nostalgici di quella serie tv animata, che in questi giorni rivive grazie anche a Netflix, in piena operazione nostalgia, di quella tendenza che viene spesso definita retrowave, molto apprezzata sia tra i cultori di musica anni ottanta, sia per quanto riguarda il circuito della videoludica di questi ultimi anni. Un titolo su cui ci sarà quindi grande attesa, come abbiamo già detto sopra.

Le strategie più efficaci per il gioco online oggi

Ci sono alcuni giochi, tra quelli presenti in un casinò online, dove la strategia può fare la differenza e portare a un numero maggiore di vincite, se eseguita con criterio. Prendiamo ad esempio il metodo roulette come sistema matematico dettato da regole che possono darci maggiori chance di azzeccare il numero vincente, attraverso una decisione ponderata basata su schemi collaudati da esperti giocatori che negli anni sono riusciti a vincere prima nei casinò live, successivamente anche in quelli digitali online. Esistono diversi metodi che si possono utilizzare per giocare alla roulette, utilizzando sequenze matematiche, sistemi di gioco a stringhe e valutando al meglio la scommessa che potrebbe risultare essere quella vincente.

Come sarà il 2020 per il settore del gaming e del gambling