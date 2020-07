American Highways, "Country Goes On" è il singolo di debutto del duo country di Treviso

AMERICAN HIGHWAYS- COUNTRY GOES ON

E' IL SINGOLO DI DEBUTTO DEL DUO COUNTRY DI TREVISO





Country Goes On è il singolo d'esordio degli American Highways, che fa da apripista all'omonimo album di debutto.

Country Goes On è caratterizzato da un groove coinvolgente e da un testo essenziale ma profondo, che suscita divertimento e amicizia, come una serata tra amici fra qualche birra, risate, un barbecue ed una chitarra.

Questo brano è cuore e anima, è cappello e stivali, è una t-shirt e jeans strappati.



"...Ci piace pensare che fare musica non sia solo suonare in una band, ma un insieme di emozioni che raccontano la nostra storia, i nostri sogni, la nostra famiglia..."

Gli American Highways nascono artisticamente nel 2016 nel trevigiano.

Il duo, composto da Giovanni (chitarrista e compositore) e Federico (cantante e compositore), sin dall'inizio della formazione ricerca le classiche sonorità country oltreoceano, sentendo il bisogno di renderle allo stesso tempo più moderne.

Nascono circa una trentina di idee, di cui circa un terzo viene scelto per il disco.

Vari sono anche i live tra Veneto, Trentino e Friuli, supportati da una solida band di musicisti, tra cui l'apertura ai Creedence Clearwater Revived davanti ad un pubblico di cinquemila persone.

Nel giro di poco tempo, si prestano ad una serie di interviste, tra cui WCN Radio, network di stampo americano, che chiede alla band di comporre un Jingle per la propria trasmissione.

Viene allestito un piccolo studio di registrazione in casa per poter lavorare in maniera autonoma su chitarre e arrangiamenti alle registrazioni del disco, appoggiandosi al Virtual Studio per batteria e mixing finale.