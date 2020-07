Speaking to the Deaf // Another Night è l'ultimo singolo della band elettro/metal core di Ancona

ANOTHER NIGHT E' L'ULTIMO SINGOLO DEGLI



SPEAKING TO THE DEAF



LA BAND ELETTRO/METAL CORE DI ANCONA



Another Night, ultimo singolo dei Speaking to the Deaf è una canzone sulla capacità di aspettare, dote ormai perduta e sacrificata davanti ai mille stimoli della nostra epoca.

Un’insegna al neon recita “Hic et nunc”, qui e ora, tutto e subito. Ci dicono che tutto è subito.

Una volta ci scambiavamo le carte dei Pokémon, ora scartiamo sentimenti e occasioni, per paura di soffrire.