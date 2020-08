Eveline, "One Night" è il secondo estratto dall'album "Cursed Memories"

EVELINE- ONE NIGHT





E' IL SECONDO ESTRATTO DALL'ALBUM "CURSED MEMORIES"





In One Night , nuovo singolo degli Eveline, una coppia, giunta allo stremo, si disfa, con il risultato lascia i due senza nulla tra le mani, se non profondi sentimenti di odio e disgusto per la persona che avevano accanto.

Ritornare alla normalità dopo una relazione non è mai semplice e richiede tempo, c'è chi va avanti in fretta e chi no.

Nel brano si narra di come questo “ritorno alla normalità” non avvenga in modo paritario, descrivendo due situazioni totalmente opposte: lui che continua la sua vita con “nient’altro che la sua ford” e il suo lavoro al bar e lei che, presa dall'odio e dalla rabbia, con la sua “44 magnum” uccide l’ex-compagno.

One Night è una canzone che vuole denunciare il come agire d'impulso e presi da sentimenti negativi, confusione ed estrema rabbia, non rappresenti mai una buona idea.

Ad accompagnare il pezzo un lyric video realizzato interamente in 3D a causa delle restrizioni dovute alla pandemia COVID-19, ambientato in una città futuristica che viene vista sfrecciare sui riflessi di una muscle car, il tutto in stile cyberpunk alla Blade Runner.





Eveline è una band alternative metal italiana. Il gruppo nasce nel 2017 come progetto di Elisa Mologni, al quale successivamente si uniscono Daniele Abati, Gabriele Rossi e Daniel Zorzi.

Eveline è il primo concept album, composto da due volumi, rilasciato a Maggio 2018. Nel primo volume si racconta la storia di una ragazza che sopravvive a una relazione fatta di abusi fisici e psicologici e prova a trovare il proprio posto nel mondo. Nel secondo volume, invece, la band sperimenta il suo sound.