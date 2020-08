I REESE ANNUNCIANO LA FIRMA CON BE NEXT MUSIC / SONY MUSIC ITALIA

I REESE FIRMANO CON BE NEXT MUSIC / SONY MUSIC ITALIA!





I REESE sono lieti di annunciare la firma con Be Next Music / Sony Music Italia!

La collaborazione si concretizzerà il 28 agosto 2020 con l'uscita del nuovo singolo "Dreaming Pieces", anticipazione del nuovo album di prossima uscita.



"Dopo questo periodo di stop forzato per la pandemia non vediamo l'ora di presentarvi il nostro nuovo materiale!

Ringraziamo lo staff di Sony Music Italia e Be Next per aver creduto nel nostro progetto. Un sentito grazie anche al nostro management Sorry Mom! per aver tenuto duro in questi mesi complicati."





I REESE suonano un energico alternative rock melodico e moderno, soggetto a diverse influenze. Dopo un primo periodo di assestamento, la band si è definitivamente formata nel 2010 a Vicenza ed ha pubblicato successivamente due demo ed un EP: “Just Human Words” (demo), “View From The Tree” (demo) e “Under The Carpet” (EP, 2013).



Dopo un’incessante attività live, la band è stata impegnata nella realizzazione del primo full-length “Black Russian”, uscito il 27 ottobre 2017 per Sorry Mom!, dal quale sono stati tratti i singoli “Scarecrow Soldiers”, “Perfect Waitings”, “Perspectives”, “Gravity Wave” e "Summer Dream". Il disco è stato promosso con con una serie di date in Italia e in Europa.

Nella primavera/estate del 2019 i REESE sono stati impegnati nella registrazione del secondo disco, un lavoro di 11 tracce in uscita nei prossimi mesi. Il primo singolo estratto "Apnea" è stato pubblicato nel settembre 2019, seguito da "Too Many Things".

Nel 2020 la band firma con l'etichetta Be Next Music.

www.facebook.com/reesetheband