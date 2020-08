Per ragioni di Business. Gli intrecci tra guerra, industria, finanza e politica

Di Giuseppe Gagliano





soprattutto pensando alla Guerra dell’Iraq e dell’Afghanistan. Ci riferiamo al saggio “Per ragioni di Stato” edito dalla Einaudi nel lontano 1977. Leggendo e rileggendo noti e celebrati saggi di politica internazionale e di scienze strategiche non possono non venire in mente le considerazioni di un grande maestro di cui abbiamo trattato proprio su queste pagine e cioè di Noam Chomsky in relazione ai documenti del Pentagono noti come Pentagon papers relativi alla guerra del Vietnam. Ci riferiamo ad un saggio oramai dimenticato e che invece andrebbe rilettoCi riferiamo al saggio “Per ragioni di Stato” edito dalla Einaudi nel lontano 1977.

Lo studioso americano ricordava come i documenti del Pentagono fossero uno studio sui processi decisionali che hanno condotto alla guerra e niente di più. Tuttavia non trattavano delle conseguenze delle decisioni, se non dal punto di vista del successo militare dei militari e dei costi. Ma naturalmente non c’era nessun riferimento alle bombe che straziano le carni con minuscole frecce metalliche studiate appositamente per provocare il massimo della sofferenza; nessun riferimento ai campi agricoli sconvolti dai crateri delle bombe o delle risaie avvelenate né tantomeno potevano fare riferimento all’odore delle carni bruciate. Ciò che i documenti del Pentagono trasmettono è il distacco dalla realtà, determinato dalla tranquillità e dall’isolamento felpato degli uffici governativi dove non si vedono le urla strazianti delle vittime ma solo il biancore delle cartelle dai margini ben allineati. Fra i numerosi travisamenti che emergono dei documenti del Pentagono certamente uno dei più significativi è quello relativo al fatto che l’America viene presentata non come un soggetto politico di perturbazione del sud-est asiatico ma come un attore politico la cui azione è volta alla pace e all’ordine. In questa ottica gli Stati Uniti diventano vittime e non gli artefici di un’aggressione. Infatti, secondo questa ottica della realtà capovolta, gli Stati Uniti si limiterebbero a reagire agli attacchi delle grandi potenze rivali che hanno la responsabilità – sia detto in senso ironico – di non piegarsi alla volontà dello zio Sam.

Ci sembra superfluo sottolineare come questa narrazione venga oggi riformulata da Donald Trump e da Mike Pompeo in relazione alla proiezione di potenza cinese in prima battuta e, in seconda battuta, a quella della Russia. La ricerca di un nemico al quale contrapporsi è, non solo, fondamentale all'interno di una interpretazione della politica internazionale di tipo realistico ma è altrettanto fondamentale per la crescita dell'industria e del mondo della finanza. Sia sufficiente pensare all'allargamento dell'Alleanza atlantica a paesi dell'est che ha notevolmente incrementato l'industria militare americana.

D’altronde – se il lettore ci passa la provocazione – l’industria ha bisogno della guerra per assicurarsi il consumo dei suoi prodotti, ha bisogno della distruzione per continuare nella propria produzione. Proprio per questa ragione gli strumenti e cioè le armi da mezzo sono divenuti un fine. Èd certo un paradosso che le democrazie, sul piano della politica internazionale, continuino ad essere radicalmente Schmittiane e cioè a basarsi sulla politica dell’amico/nemico come dimostrano egregiamente le demonizzazioni di Noriega, Milosevic, Saddam Hussein e Osama Bin Laden la maggior parte dei quali ex alleati degli Stati Uniti.

Proprio per questa ragione lo studioso americano ricorda come già Thomas Jefferson ammoniva i cittadini a non perdere d’occhio gli affari pubblici altrimenti il governo ben presto si sarebbe trasformato in un branco di volpi e – aggiungiamo noi – anche di lupi. Sia a causa del segreto di Stato sia a causa dei privilegi dei poteri dell’esecutivo di non informare né il congresso né tantomeno la società civile fu possibile per lungo tempo condurre la guerra in Vietnam. Non a caso proprio Kissinger riuscì a gestire la politica estera in modo rigidamente accentrato lontano da sguardi indiscreti. Proprio per evitare tutto ciò è fondamentale l’esistenza della stampa libera come altrettanto fondamentale è tutelare il Primo emendamento. Quanto più la stampa è imbavagliata da intimidazioni o anche solo dalla concentrazione del potere e della ricchezza tanto più sarà difficile accertarsi della verità. Per tutti coloro che sono al potere – sottolinea lo studioso americano – appare ovvio che la società civile vada solo blandita e manipolata, terrorizzata e tenuta nell’ignoranza in maniera tale che le oligarchie dominanti possano operare senza remore nell’interesse della nazione cioè nel loro interesse come d’altra parte aveva esplicitamente affermato Lippmann nel saggio “L’opinione pubblica”. Come ebbe modo di ricordare opportunamente Rumiz nel saggio “Maschere per un massacro” ciò che si trasforma in carne da cannone è lo stesso imbonimento, la stessa inerte apatia e la stessa acquiescienza che ci porta a comprare lo stesso prodotto o a votare in massa il primo sciocco che scende in campo promettendoci di risolvere tutti i nostri problemi in cambio del nostro voto.

Proprio grazie all’uso della stampa libera e facendo proprio il motto latino – caro a Kant – sapere aude non dobbiamo mai scordare che la guerra è sempre stata un business per il mondo dell’industria e per quella della finanza. Proprio per questo diventa fondamentale rivolgere l’ attenzione alla spartizione e alla occupazione dei posti chiave e delle commesse strettamente legate alla ricostruzione e allo sviluppo economico a conclusione di una guerra. In altri termini in modo molto brutale ma altrettanto realistico dobbiamo domandarci quando inizia e si conclude una guerra: chi ci ha guadagnato e chi ci guadagnerà?