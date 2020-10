Debunk, "Stay With You" è il terzo singolo estratto dall'album "Doped Life"

DEBUNK-

STAY WITH YOU

E' IL TERZO SINGOLO ESTRATTO DALL'ALBUM "DOPED LIFE"

Stay With You è il terzo singolo dei Debunk estratto dall'album Doped Life.

Il pezzo del trio punk rock racconta come non sia sempre gradito condividere il tempo con altre persone e che gli attimi da soli sono importanti tanto quanto quelli in compagnia.

Pensare a sé stessi mentre si beve una birra ghiacciata al bancone di un bar è un momento unico, spesso però si incontrano personaggi che a tutti i costi vogliono entrare in empatia con noi e non è facile far capire che non sempre è possibile.