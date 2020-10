Iniziativa per commemorazione vittime disastro aereo di Linate- COMUNICATO CNDDU

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende ricordare l’anniversario del disastro aereo di Linate, avvenuto l’8 ottobre 2001 in cui persero la vita 118 persone di cui 64 di nazionalità italiana.

La sciagura fu causata da uno scontro tra un velivolo della Scandinavian Airlines e un Cessna che per sbaglio aveva invaso la pista.

Le dinamiche e le catena di eventi che causarono la catastrofe sono state analizzate dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) che sull’argomento qualche anno più tardi ha redatto e pubblicato un rapporto completo esaminando le gravi carenze nelle infrastrutture aeroportuali e nelle procedure utilizzate e la causa effettiva;.

A 19 anni da quel tragico giorno, il CNDDU ritiene doveroso ricordare le vittime attraverso continue azioni di sensibilizzazione sul tema della sicurezza e della responsabilità condivisa e invita gli studenti e i docenti a lasciare un pensiero o un hashtag creativo per commemorare le innocenti vittime.

Riteniamo importante affermare con forza i diritti civili in ogni scuola, in quanto non è ammissibile perdere la vita per incuria del personale o fatiscente stato delle infrastrutture. Il concetto di responsabilità deve essere insegnato fin da giovani per contribuire nel modo migliore al progresso civile. #ricordarelinate2001

prof. Romano Pesavento

presidente CNDDU