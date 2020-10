ISTERESI, "La Mia Anima Altrove" è il quinto singolo estratto dall'album "Casa Nostra"

ISTERESI



"LA MIA ANIMA ALTROVE"



E' IL QUINTO SINGOLO ESTRATTO DALL'ALBUM "CASA NOSTRA"



"La Mia Anima Altrove" è l'ultimo singolo dei siciliani Isteresi estratto dall'album "Casa Nostra".

In questo brano si racconta in musica una storia di resistenza e ancor più di resilienza.

La voglia di non omologarsi e di combattere il male anche se questo viene dagli affetti più cari; la capacità di non far cambiare la propria natura e credere ogni giorno nel bene.

Una parola talmente forte che supera gli incubi che la realtà riesce a partorire.

La potenza della parola che correndo sulle bocche urla "non nel mio nome!", perché in una società malata la cosa più semplice da fare è additare le persone.

La mia anima altrove per credere che un mondo migliore esista davvero.



Il brano è inoltre accompagnato da un video-corto metraggio tratto dalla storyline di Antonella La Barbera e Fabio Leone e che racconta di lotta:

un nome che corre di bocca in bocca per vincere contro la violenza, il terrorismo, il dolore degli innocenti.

La ribellione di due figlie che per amore della libertà sacrificano quella del padre, salvando vite umane.

Perché l'amore e la pace non ha religione.



Gli Isteresi sono una pop/rock band Ennese.

Nel 2009 entrano a far parte della cerchia di finalisti di Sanremo Rock, conquistando la stima di critici discografici e musicisti di successo e guadagnandosi la possibilità di collaborare con artisti del panorama siciliano come i Tinturia, Mario Incudine e Gli Alibabà, e con artisti del panorama nazionale come i Modena City Ramblers, Annalisa (X-Factor) e Laura Bono.

Il 16 giugno 2013 presentano al pubblico, presso il Teatro Comunale di Enna, il loro primo album di inediti dal titolo Notte nel Cuore, al quale collabora Carmelo Siracusa (Sugar free – Warner music).

Nel luglio 2017 esce Ancora un Bacio, il primo singolo estratto dal secondo album “Casa Nostra” (uscito nel giugno 2018 per l'etichetta bolognese Areasonica), al quale seguiranno gli inediti Sogni Migliori, Ho Bisogno di Te, Casa Nostra, Più Forte e l'ultimissimo "La Mia Anima Altrove".



Link al video:

http:// https://www.youtube. com/watchv=s_m5a6W4SJ8&ab_ channel=IsteresiOfficial





ASCOLTA "LA MIA ANIMA ALTROVE"!



Spotify: https://spoti.fi/ 2HY2FKm

YouTube: https://bit.ly/ 34pdGfk

ITunes: https://apple.co/ 3jyEfFb

Google Play: https://bit.ly/36AmEsK

Deezer: https://bit.ly/30w5wAw

Amazon: https://amzn.to/ 2GiSVKk

www.facebook.com/ISTERESI

www.facebook.com/sorrymom.it