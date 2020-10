"Slice", è uscito il secondo singolo del duo elettroacustico MODCITY

MODCITY

è un progetto di musica elettroacustica nato a Bassano del Grappa (VI), Italia, nel 2019 con l'incontro durante un set di

(aka

Funkriminal

) e

.

L'utilizzo di strumenti non solo analogico/digitali come sintetizzatori modulari ma anche acustici come batteria e percussioni ne caratterizza le sonorità, spaziando dal Nujazz al TripHop, variando anche tra altri generi come Intelligent Dance Music, Techno e Indietronica.



A Dicembre 2019 terminano il lavoro in studio di registrazione (La Distilleria Produzioni Musicali, VI) per i primi due singoli. Il 28 Agosto 2020 la pubblicazione del singolo di debutto "Ripley" in collaborazione con l'etichetta pugliese Last Floor Studio, che ha anticipato il secondo singolo "Slice" uscito il 2 Ottobre.







SLICE è un brano che vuole riflettere di base ciò che si può trovare in una grande città, descrivendo attraverso fotogrammi e ritmo incalzante il caos quotidiano, visto come un'attesa carica di aspettativa e la pulsante e frenetica vita metropolitana..

Un singolo energico ed incalzante che a tratti ricorda i Battles ed i Nerve, ma al tempo stesso molto melodico ed orecchiabile con un motivetto difficile da dimenticare.



A farci da guida in questo frenetico viaggio metropolitano ci accompagnano i synth modulari e non di Leo Paroz e la batteria di Gianluca Spagnolo.

Buon viaggio!





Link social Modcity: