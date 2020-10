Sunset Radio, "Spritz & Polaoid" è il nuovo singolo estratto dell' EP "Seasons"

E' IL NUOVO SINGOLO ESTRATTO DALL'EP "SEASONS"





E' uscito Spritz & Polaroid , nuovo singolo dei Sunset Radio.

La traccia rappresenta una e vera e propria svolta musicale per la band,

infatti, oltre ad essere il primo brano totalmente in italiano del quintetto, ha anche il piacere di ospitare il talentuoso rapper Moder .

La canzone mescola così il punk-rock californiano dei Sunset Radio alle ritmiche rap, creando un mix esplosivo.

Prodotta dalla band e da Fabrizio Panebarco, Spritz & Polaroid farà parte del nuovo EP “ Seasons ”.

Il brano è disponibile in tutti gli store digitali via Sony Music Italia.

SUNSET RADIO Il loro suono proviene dal Punk Rock californiano degli anni 90, con influenze tra l’hardcore e il pop punk moderno. Nel 2016 esce il loro primo EP Dreams, Memories and Late Night, che dà un assaggio di quello che la band vuole trasmettere al pubblico.

Il 2 novembre dello stesso anno esce il primo LP Vices (This is core Records), seguito da un tour europeo, italiano e russo.

Nel mese di ottobre 2017 partono per il Giappone per un tour di 7 date.

Il loro primo singolo Upside Down è stato trasmesso più volte su Virgin Radio Italia. Nel 2018 esce il loro secondo album “All the Colors Behind You” seguito da una serie di date italiane e un secondo tour in Giappone. Nel 2019 continuano a portare in giro l’album, preparandosi all’uscita del nuovo EP Seasons, prevista per il 21 Novembre 2020 via Be Next Music / Sony Music Italia.



I Sunset Radio sono sponsorizzati da DC SHOES, American Socks e Gordon shaving.





Link al video: https://www.youtube. com/watch?v=eg0mDKCfrdo&ab_ channel=SunsetRadioOfficial



www.facebook.com/ sunsetradiopunk/

www.facebook.com/sorrymom.it