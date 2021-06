"Ostaggi": è ON AIR il primo singolo di Titta, già vincitrice del Premio Mogol al TOUR MUSIC Fest

“Ostaggi” (prodotto da Mad Records), primo singolo di Titta, attrice e cantautrice fiorentina, vincitrice del Premio Mogol per il Miglior Testo al Tour Music Fest, è in radio dal 25 giugno.

“Ostaggi è un’emozione vissuta più e più volte che alla fine ho sentito la necessità di fissare su carta.” - Racconta Titta - “Anzi, Ostaggi è tutte le emozioni che non mi permettevo di provare.”





Il testo del brano, premiato dal Maestro Mogol al Tour Music Fest e diventato il manifesto delle emozioni dell’artista, è nato come uno sfogo per tirar fuori tutte quelle sensazioni che si provano e che, a volte, vengono soffocate attraverso il cibo.

In un brano della durata di 3:32 minuti, Titta racconta moltissimo di sé lasciando intravedere una luce che l’artista ha effettivamente trovato, la luce del cambiamento.

“Auguro a tutte le persone che si sono sentite, si sentono o si sentiranno così di avere il coraggio di prendere in mano la propria vita e impegnarsi a cambiarla” - Spiega Titta - “Auguro a tutti coloro che ascolteranno Ostaggi riconoscendosi nel testo, di poter scegliere e imparare ad amarsi ogni giorno un po’ di più, perché odiarsi non serve poi a molto. Ma, soprattutto, auguro loro di imparare ad accettarsi per come sono.”

“Ostaggi” è anche questo: accettazione. Non si può pretendere di cambiare le cose combattendole.

“Prima devono essere accolte, amate e ringraziate. Solo allora sarà possibile lasciarle andare. Questa canzone rappresenta, per me, l’aver trasformato le paure, la rabbia, la solitudine, l’inadeguatezza e tutti i miei mostri personali in qualcosa di bello per smettere di avere un sorriso di circostanza e sentirmi vera con la consapevolezza che essere se stessi, anche quando ci fa sentire piccoli e sbagliati, è comunque sempre la chiave.”

CREDITS:

Production: MadRecords

Lyrics: Letizia Tassi

Music: Silvia Gollini

Arrangiato, mixato e masterizzato da Silvia Gollini e Marco Gollini (Mad Records)

Promo Radio & Stampa: Guacamole Press





Adila Salah & Clarissa D’Avena





TESTO DEL BRANO



Aspetti in penombra che si spenga la luce

Non hai voglia di niente senti solo una voce

Una fitta alla pancia e una lacrima scende

Una voce nella testa che ripete martellante

È un dolore un amore una paura un’altra scelta

Se non vuoi o non puoi rispondere mangia anche stavolta

Pizza schifezze anche solo caramelle

Sono solo un palliativo sono stucco per le falle

Dammi cibo saporito anzi cibo spazzatura

E prometto che stavolta non la senti la paura

Poco importa se alla lunga darà un po’ come una droga

Non pensarci dammi retta, non metterti alla prova



Cioccolato dolci patatine fritte, dammi qualcosa per zittire le sconfitte

Trova un sapore che sia forte e deciso che sposti l’attenzione e finga un mio sorriso



Quella voce nella testa che ti mangia come un tarlo

Senti che ti mangia dentro ma ti scopri ancora a farlo

Carezze che tu non hai ricevuto, o forse non come avresti voluto

E ti senti una stronza, e ti senti una merda

È un miraggio un inganno che ti impone obbedienza

Non dici quel che pensi, non vuoi mai disturbare

Ancora nutri il buco e ti lasci mangiare



Cioccolato dolci patatine fritte, dammi qualcosa per zittire le sconfitte

Trova un sapore che sia forte e deciso che sposti l’attenzione e finga un mio sorriso



E non sei mai abbastanza

E invece sei abbastanza



Prendi un respiro che sia forte e deciso

Respira l’emozione e mettici un sorriso



Dai, alza la testa, solo per oggi

Il cibo? È solo un ladro

E le emozioni i suoi ostaggi