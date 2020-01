Formentera, ecco perché è perfetta per una vacanza in primavera

FUGA DI PRIMAVERA A FORMENTERA





Di Federica Creti *





Il 2020 è oramai iniziato da un po' e, dopo i bagordi delle feste, è già tempo di pensare ad una rotta primaverile in attesa delle ferie estive.

Formentera, la più piccola delle isole Baleari, è un’ottima meta per chi è alla ricerca di un clima mite e sogna lunghi pranzi al mare baciato dal sole. Facilmente raggiungibile dall’Italia (due ore scarse di volo fino ad Ibiza e poi 30 minuti di traghetto per Formentera) questo fazzoletto di terra è sempre più scelto come alternativa alle classiche mete del bel paese.





Il clima di Formentera

Rinomata per le sue spiagge caraibiche ed il mare cristallino vi domanderete se, tra aprile e giugno, potrete anche voi immergervi nelle sue splendide acque… Il clima a Formentera è di tipo Mediterraneo quindi mite. La sua peculiarità, che lo rende tanto amato, risiede nelle temperature che non scendono mai sotto i dieci gradi durante l’inverno e, in generale, gode di precipitazioni molto scarse. Va da sé che, con l’avvicinarsi della bella stagione, queste saliranno fino a toccare punte di 22-24 gradi durante la primavera.

Il bagno dunque non è possibile farlo ma le giornate sono spesso soleggiate e con temperature che permettono lunghe soste in riva al mare.





I circuiti verdi dell’isola

Il periodo che va da fine aprile ai primi di giugno è perfetto per chi ama le lunghe passeggiate immerso nella natura. Formentera, con la sua estesa macchia mediterranea ricca di piante aromatiche, regala scorci e panorami unici.

Un ottimo metodo per godere di tutto ciò è intraprendere uno dei numerosi circuiti verdi presenti sull’isola; ne esistono ben 32 ed ognuno di loro è in grado di svelarvi una Formentera autentica.

Non bisogna infatti dimenticare le origini rurali di questa piccola isola. Il turismo di massa è infatti un fenomeno attuale, lontano dai tempi in cui, molte famiglie isolane, con i loro mulini a vento lavoravano il grano e altre materie prime.

Decidere di percorrere delle “rutas verdes” (circuiti verdi in lingua spagnola) è un ottimo modo per scoprire l’isola da un punto di vista alternativo. Inoltre, per gli amanti della bicicletta, molti di questi sentieri presentano un terreno adatto alla loro percorrenza.

Camino Romano anche conosciuto come Camì de Sa Pujada. L’escursione in assoluto più bella e suggestiva è ilanche conosciuto come Camì de Sa Pujada.





Per intraprenderlo vi basterà raggiungere il piccolo centro abitato di Es Calò e da lì proseguire verso il sentiero che man mano sale sulla costa dell’isola. Il punto di arrivo sarà il Mirador de La Mola e, durante il tragitto, resterete letteralmente incantati dallo scenario che vi circonderà .

La lunghezza è di circa 2 km ma, dato il sentiero sconnesso ci si può impiegare anche un’ora a salire. Mettete in conto anche le numerose pause per le fotografie di rito!





I ristoranti di Formentera

Se siete amanti della buona cucina e soprattutto del pesce, Formentera è il luogo che fa per voi. Come è consuetudine di ogni località internazionale di livello, sull’isola sono presenti cucine e ristoranti pronti a soddisfare anche i palati più esigenti. Dal sushi alla pizza napoletana passando per la celebre paella, a Formentera ogni sera avrete l’imbarazzo della scelta “a causa” dei numerosi ristoranti presenti.

Vi diamo qualche suggerimento per non perdervi alcuni luoghi top di gamma. Innanzitutto se volete mangiare un’ottima paella dovrete prenotare (in alta stagione anche con qualche giorno di anticipo) al ristorante La Mariterranea. Situato a Sant Ferran, questo piccolo e delizioso ristorante è specializzato in paella grazie alla proprietaria di origine valenciana. Troverete una ricca scelta di paella presentata sotto molteplici forme: da quella tradizionale con verdure e carne a quella nera con i frutti di mare, ogni pietanza vi lascerà senza parole.

Se invece una sera volete dedicare alla vostra compagna una bella cena romantica il ristorante Chezz Gerdi ad Es Pujols è quello che fa per voi. Troverete un’accoglienza quasi regale, luci soffuse ed una schiera di camerieri pronti a soddisfare qualsiasi vostra esigenza. Lasciatevi consigliare dal personale esperto e vivrete una serata indimenticabile.





Infine a Formentera troverete anche la pizza napoletana ! Ai Quartieri Spagnoli , pizzeria che fa anche servizio ristorante, troverete pizze gustose in grado di soddisfare anche i più scettici. Assaggiate la loro “Margheritona”… il suo bordo ripieno di ricotta fresca vi conquisterà!