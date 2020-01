Il Natale diverso di Stash, il cantante porta doni ai senzatetto in giro per la città

Di Andrea Parrella





Un Natale diverso quello di Antonino "Stash" Fiordispino, voce dei The Kolors, che per quest'anno ha deciso di dire no a tutti i regali ad amici e parenti, scegliendo di investire tutto quello che avrebbe speso nel comprare cibo e viveri da donare ai clochard e senzatetto incontrati in giro per la città.





Il cantante ha mostrato tutto in un video pubblicato su Instagram, in cui spiega le ragioni del suo gesto e i benefici che gli ha portato l'aver fatto una cosa del genere. Ad accompagnare le sue parole, le immagini della spedizione notturna per le strade cittadine.





Ovviamente l'artista, che sarà a Sanremo con la sua band il prossimo febbraio, sa bene che la pubblicazione di questo video possa rappresentare un'operazione strappa-like su Instagram, ma non se ne cura, dicendo che se il valore simbolico del gesto può portare all'imitazione, lui non può che esserne contento. Ecco il messaggio pubblicato dal cantante sulla piattaforma social:





I social network sono un mezzo… e spesso facciamo fatica a considerarli tali… siamo distratti dall’abbuffare il nostro ego, dai like, dai follower… tutto ciò che ha a che fare più con la vanità che con un possibile messaggio.. quest’anno ho deciso di fare questa cosa usando i soldi che avrei speso per i regalini ai miei cari… e vi giuro che è stata una delle cose più forti che io abbia mai provato!

Pubblicando questo video sto cercando di unire le due cose… perché è inutile nasconderci dietro a un dito… potevo anche non pubblicarlo e provare comunque quelle emozioni… non facciamo i finti tonti, io non mi sento il paladino di nessuno, però sto cercando di lanciare un messaggio… che spero arrivi a quanta più gente possibile perché se dovesse diventare una moda, di quelle che nutrono il nostro ego qui sui social.. beh… magari!

Buon anno!