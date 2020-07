Mauro Elias Morone , in arte Elyaz (ee-lie-us), originario di Bologna, Italia, è un musicista, cantante e produttore musicale. Nasce nel 1993, figlio del noto chitarrista fingerstyle Franco Morone. Negli anni impara a suonare la chitarra, il piano, e ad esplorare la sua voce. Tutto questo lo porta a scoprire la sua vera passione nel creare e produrre musica.





Elyaz si è perfezionato come Tecnico del Suono presso l’Accademia Nazionale del Cinema di Bologna, conseguendo nel 2017 anche il certificato internazionale in Film e Televisione presso la University of California, Los Angeles - UCLA. Come artista ha deciso di mettersi alla prova seguendo il proprio istinto, lavorando e studiando sulle sue produzioni come Sound Designer, ottenendo così un completo controllo creativo e una piena libertà artistica.





Elyaz ha iniziato a lavorare come DJ/Producer nel 2016 con le prime tracce e remix in collaborazione con l’etichetta discografica DFC. In seguito con Whispers si è guadagnato una posizione nella Top 10 della Spinnin’ Records Talent Pool. Nel 2018 Break the Distance apre un nuovo capitolo nella sua storia e nel suo stile di produzione, consentendogli di comparire anche nel suo primo video ufficiale.

Elyaz mira a realizzare molti altri progetti, seguendo il suo spirito creativo attraverso la sua passione e il suo stile.





Presentazione di “Wildlands”:





Scritto, prodotto e interpretato da Elyaz “Wildlands”, il suo nuovo singolo, proietta la visione sulla bellezza e la potenza della nostra terra. Paesaggi incontaminati custodiscono il segreto, indicandoci la strada. Con passi delicati ma anche incisivi la ragazza rappresenta un simbolo armonico che richiama le origini. Noi correremo molto lontano, il messaggio è dirompente e combattivo. Siamo tutti dei guerrieri a protezione e rispetto del nostro selvaggio pianeta.









Link streaming : https://elyazmusic.com/ wildlands





Data rilascio: 3 Luglio 2020

genere: Dance pop

Label: auto-produzione





Web links: