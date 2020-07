NEGATIVE, "Hollywood Sunset" è il nuovo singolo estivo del duo POP/EDM

NEGATIVE- HOLLYWOOD SUNSET



E' IL NUOVO SINGOLO ESTIVO DEL DUO POP/EDM!



Hollywood Sunset è il nuovo singolo estivo dei Negative. Il brano è un'evoluzione di "Quarantine" (già disponibile su spotify ed un breve video su IGTV), joke song scritta nel periodo di lockdown dai 2 ragazzi insieme all'amico e produttore Robin Marchetti, che ha partecipato attivamente al brano con una parte vocale in spagnolo.

Il testo e le melodie di Hollywood Sunset rimangono fedeli a quelle di "Quarantine", ma ri-arrangiate in chiave decisamente più estiva: se la prima versione rimarcava la tristezza ed il peso della reclusione forzata, questa versione rilancia voglia di spensieratezza ed evasione.

Ha collaborato alla produzione del brano anche Marco Biondi e verrà distribuito per Sony Music Italy dal 26.06 su tutti gli store digitali.

Il video che accompagna il pezzo sarà disponibile dal 03.07 e prende ispirazione dal film di Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood" (dal quale "ruba" il titolo "Hollywood Sunset"), presentandone una parodia in cui viene mostrata in modo scherzoso una fallimentare giornata su un set cinematografico Hollywodiano.



Negative è un progetto Pop/EDM che nasce a fine 2018 e composto da Andrea Bignami e Michele Lorandi.

Provenienti entrambi dal mondo del Punk Rock e dopo numerosi concerti con le rispettive band For Sore Eyes e Downflyers, i due ragazzi si lanciano nella produzione di nuova musica seguendo altre fonti d’ispirazione quali the Chainsmokers, Avicii, Zedd Martin Garrix, etc… non abbandonando mai la propria identità forgiata dalle band californiane dei primi anni 2000.