AS WE STRAY, "Unravel" è la cover della sigla del noto anime "Tokyo Ghoul"

AS WE STRAY-

E' LA COVER DELLA SIGLA DEL NOTO ANIME "TOKYO GHOUL"

Unravel, nuovo singolo degli As We Stray è la canzone originariamente suonata da TK from Ling tosite sigure ed è la sigla del noto anime Tokyo Ghoul.

Gli As We Stray sono fortemente affascinati dalla cultura orientale: la musicalità, lo story telling, i cambi frenetici in fasi narrative hanno avuto un ruolo importante nella scrittura delle lyrics del primo album Nothing To Lose.

Con l'uscita di Unravel si apre un nuovo ciclo, tour da annunciare, un nuovo componente (davee.aws) e la prossima uscita del nuovo singolo della band.