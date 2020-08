"Voglio Te", uscito il nuovo singolo dei Mama Ska e Terron Fabio (Sud Sound System)

Nuovo singolo per i Mama Ska e Terron Fabio (Sud Sound System): Voglio Te





Voglio te è disponibile da oggi su Spotify e su t utte le piattaforme digitali. Il nuovo e attesissimo singolo dei Mama Ska conserva le atmosfere in levare caratteristiche del gruppo, impreziosite da una collaborazione importante, quella con Terron Fabio, uno dei leader e voce storica dei Sud Sound System, gruppo musicale salentino storico, sulla cresta dell’onda dal 1989 e pionieri del raggamuffin italiano.

Voglia di radici

La collaborazione con Terron Fabio per Voglio te nasce con l’obiettivo di dare un’impronta alla nuova produzione che abbia il sapore di ‘radici’. Quelle radici che i Sud Sound System e lo stesso Terron Fabio custodiscono, oltreché nel cuore, in una musica che diventa filosofia.

Passare, infatti, in modo inalterato alle nuove generazioni l’amore per la propria terra è un percorso fatto nel tempo: un percorso che guarda avanti ma mantiene viva la memoria storica scritta a chiare lettere nel DNA dei Sud.



L’incontro tra le sonorità dei Mama Ska e l’energia di Terron Fabio è un incontro fra realtà consolidate del panorama musicale salentino. L’obiettivo di questo brano è quello di rivalutare le percezioni semplici di un sentimento complesso come l’Amore.

L’Amore è sicuramente una delle emozioni più cantate dagli artisti di tutti i tempi. Ma questa volta i Mama Ska celebrano la voglia d’amore, un amore ‘vintage’, a cui si aspira e ci si ispira con nostalgia. Un amore che vuole uscire fuori dai canoni contemporanei, fatti di vita web, fatti di schermi che se da un lato avvicinano le persone, sempre più spesso allontanano le anime.

Viva La Vida, Viva L’amor!, il nuovo album dei Mama Ska

Un ritorno in grande stile. Lo aveva preannunciato nei mesi scorsi l’uscita dei brani tratti dall’ultimo lavoro Viva La Vida, Viva L’amor! i Mama Ska sono tornati sul palcoscenico della musica d’autore, a 20 dall’esordio, con i ritmi travolgenti dello Ska, con l’energia di sempre e con nuove e interessantissime contaminazioni.

Viva La Vida, Viva L’amor! dei Mama Ska è un album ricco di contaminazioni e featuring importanti che segnano l’avvio di interessanti collaborazioni con famosi artisti salentini. Oltre al feat con Terron Fabio nel brano Voglio te in uscita il 26 luglio su Spotify e su tutte le piattaforme digitali, anche quelli con Puccia degli Après la Classe, Andrea Pasca dei Crifiu e Tonio Corba di Alegria Gitana.

I video che accompagnano ogni brano raccontano l’anima di ogni traccia e lasciano intravedere una cura estrema per i dettagli e la passione sconfinata per la musica che nutrono Alessandro Rubichi (tastiere), Gianluca Rubichi (batteria) e Roberto Lezzi, voce dei Mama Ska. Alessandro, Gianluca e Roberto sono gli autori di testi e musiche di Viva La Vida, Viva L’amor!.

Mama Ska, la band Ska del Salento

Nata nel Salento sugli sgoccioli del 1998, la formazione composta da 6 musicisti cresce velocemente, con un progetto curato nei dettagli giorno dopo giorno. Già dai primi concerti si nota che qualcosa nel Salento si muove davvero! Nell’estate del 1999 i Mama Ska vincono ‘Onderock Festival’ che per loro sarà una svolta e permetterà di proporsi in diverse piazze e manifestazioni coinvolgendo sempre più un numero maggiore di curiosi e riuscendo a portare il loro ‘Rocksteady Beat’ veramente dappertutto.





Molti definiscono il gruppo una vera e propria “macchina da palco”, e forse proprio la loro instancabile voglia di suonare dal vivo, è una delle cause del ritardo di una produzione discografica. Produzione che arriva solo nel 2002 con l’uscita di Hot Mama Cafe’ per l’etichetta indipendente DRIM; 10 tracce che esplorano il mondo musicale del gruppo, che nel frattempo colleziona live in giro per l’Italia e affianca molti nomi affermati della scena musicale italiana. Marzo 2004: il gruppo lancia tre singoli, ‘Ancora più forte’, ‘Nightsteady’ e ‘Bambina Credimi’.





L’ attività concertistica del gruppo va avanti sino all’estate del 2008, anno in cui i fondatori della band decidono di sospendere per tre anni il progetto alla ricerca di nuove idee e contaminazioni. In questi anni infatti i singoli musicisti danno vita a svariate realtà musicali, spaziando e cimentandosi in generi completamente diversi dal jazz alla musica etnica. La voglia di rimettere in moto quella “macchina da palco”, e la richiesta da parte dei fans è talmente tanta che a distanza di tre anni i Mama Ska si rimettono in gioco.





In questi anni si sono avvicendati circa 60 strumentisti, ma la Band è rimasta una piccola grande famiglia, pronta ad accogliere new entry e a fondersi con energia e semplicità, tra passato, presente e futuro. Il gruppo ha all’attivo quasi 2mila concerti in giro per l’Italia, tra piazze, club e party. Numeri ed esperienze che fanno dei Mama Ska una delle più rinomate Ska band del sud Italia, che propone da sempre uno show originale e adrenalinico, seguito e apprezzato dai tanti fan.