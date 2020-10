Manovalanza, "Monty D" è il nuovo singolo

Una fiaba valtiberina dal sapore mitologico, tra sogno e suggestione, una leggenda che dal verbo finalmente diventa musica!

è una canzone energica e orecchiabile che parla della leggenda del mostro del lago di Montedoglio (Arezzo, Toscana).

Monty è una creatura sfuggente che vive nel lago e che pochi, pochissimi possono vedere: i sognatori, i ribelli, coloro che non sono cresciuti e che hanno il coraggio di credere nei loro sogni, nei loro progetti, nelle loro passioni, spendendo sudore e sangue per portarli avanti in un mondo alla deriva, martoriato da mille problemi.

Monty D si fa vedere solo da loro perché il mondo ed il futuro, in fondo, appartengono proprio a loro, ai sognatori.

Questo è

, il nuovo singolo dei

, gruppo ska-punk proveniente dalle montagne del centro Italia, fra Umbria e Toscana, attivo dal 2006.

I

presentano questo nuovo singolo come anticipazione del prossimo EP.

Dopo i mesi duri di chiusura, appena le condizioni generali hanno permesso di riprendere l'attività, i Manovalanza sono tornati allo Studio 73 di Ravenna per registrare il singolo più importante della loro carriera.

Il pezzo è stato pensato, scritto e composto appositamente per diventare una hit radiofonica e far breccia nel cuore di tutti, pur mantenendo la coerenza e l'integrità di una band che suona con il proprio stile da quattordici anni e che non si è mai piegata a compromessi.

Il brano è accompagnato da

un libretto di 28 pagine che ne spiega l'essenza.

Un racconto breve scritto di proprio pugno da Mattia (chitarra e voce della band) che ripercorre tutte le tappe della nascita della leggenda, dai primi avvistamenti alla sorprendente conclusione.

Il co-protagonista della storia è

, l'ultimo impavido eroe valtiberino scomparso tragicamente il 4 ottobre 2018.

E proprio il 4 ottobre 2020 è prevista l'uscita del libro, data scelta per omaggiare Leo al secondo anniversario della sua scomparsa.

Il libro sarà disponibile in formato cartaceo stampato (tiratura limitata) e in formato PDF scaricabile dal sito della band.

I

sono un gruppo ska-punk italiano attivo dal 2006. In quattordici anni di carriera la band ha pubblicato quattro album e collezionato oltre duecento concerti, fra i quali due tour in Messico nel 2015 e 2018. Il primo goliardico album dal titolo

viene pubblicato nel 2011, in auto produzione. Il secondo album

, più ponderato e critico, è datato ottobre 2013, sempre in auto produzione. Nel 2014 i

lanciano uno split album internazionale dal titolo

, iniziando poi una collaborazione con l'etichetta messicana Impacto Records. Nel 2015 la band parte per il Messico per un tour di due settimane ottenendo un successo inaspettato. Nel 2016 in occasione del decimo anniversario di attività esce il terzo album della band, dal titolo

. Nel 2017 la band pubblica un libro dal titolo

che narra le vicende del tour messicano del 2015. Sempre nel 2017 i

tornano allo Studio 73 di Ravenna per le registrazioni del quarto disco dal titolo

, un concept album dedicato ai disturbi ossessivo-compulsivi. Nel 2018 la band intraprende un tour mondiale suonando in Germania, Inghilterra, Italia, Svizzera e per la seconda volta in Messico.

Nel 2019 la formazione viene rinnovata e nel 2020 viene lanciato il singolo

, una leggenda valtiberina messa in musica.

Link al video:

accompagnato da un DVD e