NOISY SILENCE, è uscito "Reason": è l'EP d'esordio

NOISY SILENCE- REASON



E' L'EP D'ESORDIO!





“Reason” EP d'esordio dei NOISY SILENCE è un insieme di cinque tracce in cui sono racchiusi sentimenti ed emozioni dei singoli componenti.

Il messaggio che “Reason” vuole trasmettere è l’insieme degli alti e bassi emotivi della vita, cercando di coinvolgere il più possibile l'ascoltatore.

A Reason Why

E' la traccia di apertura del disco che racconta, con il suo sound melodico, il passato ed i ricordi di una persona ancora strettamente legata ad essi.

The Truth

Primo singolo estratto nel quale la band descrive come spesso l’affetto all’interno di una relazione venga dato per scontato.

Lesson Learned

Primissima traccia prodotta per “Reason”,tramite il suo sound aggressivo, narra di come si comprendano i propri errori solo dopo molti sforzi.

What I Need

In questo mix perfetto tra sonorità metal core e un testo deciso, parla della battaglia interiore di ognuno di noi nel trovare la forza per superare le proprie paure.

By Death

Traccia di chiusura in cui si descrive il concetto di amore eterno, quello che riesce a sopravvivere persino alla morte.

I Noisy Silence sono una band Alternative-Metalcore italiana, il cui messaggio è raccontare esperienze e storie personali dei singoli membri, in modo tale che la loro musica coinvolga chiunque la ascolti.

“Reason”, il loro primo EP, cerca di rivolgersi al pubblico attraverso le sue cinque tracce, come se quest’ultime fossero un messaggio di sostegno e conforto.

I brani che lo compongono sono caratterizzati da ritornelli melodici facilmente orecchiabili, che vanno a fondersi perfettamente con passaggi più aggressivi.

Il risultato è un lavoro moderno e pieno di energia, valorizzato da strumenti classici di accompagnamento.

Dall’EP “Reason” è stato estratto il singolo “The Truth”, traccia che secondo la band riesce a raccontare al meglio il loro messaggio.

Che si tratti della produzione di nuova musica, della scrittura dei testi, della realizzazione di foto e video, della cura di grafiche e dei profili social, la band lavora all'unisono ed ogni membro è fondamentale.



ASCOLTA REASON!



Spotify: https://spoti.fi/ 3g5dSVE

iTunes: https://apple.co/ 30QwSAD

Google Play: https://bit.ly/3g3x8mt

Deezer: https://bit.ly/330d1BQ

Amazon: https://amzn.to/ 30RQwfO



