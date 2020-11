Belfast, "Lividi Addosso" è il nuovo estratto dall'album "Egomostro"

I Belfast, alternative rock band di Conegliano, si formano nel 2009 grazie all'incontro tra Stefano Pase (voce/chitarra) e Giorgia Favaro (voce/basso), entrambi musicisti polistrumentisti.

Il progetto, che vede all’attivo due dischi totalmente auto prodotti (Sogni in Tasca - 2011 e Cicatrici - 2013) e un terzo, dal titolo "Petrichòr", in collaborazione con l'etichetta discografica Areasonica Records, propone un sound ispirato alle sonorità rock anni Settanta, ma anche al grunge e allo stoner tipico degli anni Novanta. Testi e musiche del gruppo nascono da ‘Jimmy Belfast’, nome d’arte di Stefano Pase, ma anche personaggio “mitologico” di riferimento per tutto l’universo della band, che da lui trae il nome.

Per Jimmy, Belfast è infatti una città difficile che rispecchia il suo mondo e il suo modo di vedere le cose.

Il 3 aprile 2020 è uscito "Egomostro", quarto lavoro in studio, anticipato dal singolo "Continuerò a Morire".

Nei live il gruppo è affiancato da Pietro Lorenzetto alla batteria e di Faisal Moro alla chitarra.



Link al video di "Lividi Addosso"

ASCOLTA "LIVIDI ADDOSSO"!

Spotify: https://spoti.fi/3kUvdD4 YouTube: https://bit.ly/3ejRW9c iTunes: https://apple.co/3oTklYE Deezer: https://bit.ly/3jQCgeB Amazon: https://amzn.to/34TpdEV