MOSAICO // "Tieniti la Notte" è il singolo d'esordio della giovane band Emiliana

MOSAICO- TIENITI LA NOTTE

E' IL SINGOLO D'ESORDIO DELLA GIOVANE BAND EMILIANA



"Tieniti la Notte" singolo d'esordio dei Mosaico, giovanissima band emiliana, vuole essere una dedica alla parte buia della giornata, alla sera (alla quale la band si rivolge in maniera diretta all'interno del testo)e a tutti i sogni e pensieri che questo momento regala.

Con il forte desiderio di parlare di argomenti e storie autobiografiche, resta importante per i quattro componenti l'immedesimazione dell'ascoltatore, non tanto nei fatti in sè, ma soprattutto nell'emozione, che resta l'obiettivo principale del messaggio dei Mosaico.





Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale dal sapore dark, ambientato nell'elegante location della villa Castellina in provincia di Parma.





I Mosaico sono una giovane band italiana. Nata a inizio 2019, Simone, Alex, Matteo e Alfredo si esibiscono live in numerose serate tra Parma e Piacenza e nel 2020 pubblicano il primo singolo “Tieniti la Notte” prodotto da Valerio Carboni, Davide Corradi e masterizzato da Marco D’Agostino (96khz).





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------