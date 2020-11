Online, dopo l'anteprima su Sky, il video del nuovo singolo dei Soul System - "STARLIGHTS"

SOUL SYSTEM



I Soul System sono una band soul/funk/r'n'b che si è formata nel 2015 a Verona dal sodalizio artistico tra il tastierista/ produttore Ainoo Joel e il batterista Alberto Patuzzo, ai quali si sono presto aggiunti Leslie NKum Sackey (voce melodica), Samuel Nyame Bismarck Jr in arte "Don Jiggy" (rapper e song writer), David Anokye Yeboah (basso).



Nel 2016 partecipano e vincono la decima edizione di X Factor Italia sotto la guida del loro giudice Alvaro Soler e il produttore Antonio Filippelli. Il 23 gennaio 2017 ottengono la Certificazione ORO con il loro primo singolo “She's like a Star”. Il 10 febbraio partecipano al Festival di Sanremo esibendosi come ospiti nella serata dei duetti insieme a Sergio Sylvestre con il brano “La Pelle Nera”. Nello stesso mese aprono il concerto sold out di Alvaro Soler al Fabrique di Milano. Il 28 Aprile inizia il '”She's like a Star Tour 2017” con live in tutta Italia, ospitate nei festival e un sold out ai Magazzini Generali di Milano.



L'8 Settembre viene alla luce il loro primo album “Back to the Future”, che contiene i singoli “Liquido” e “White Niggas”. A dicembre tornano sul palco del Mediolanum Forum di Assago in occasione della Finale di X Factor e concludono l'anno con il Concerto di Capodanno nella loro città, Verona.

Il 17 maggio 2018 si esibiscono allo Stadio San Siro di Milano in occasione de “La Notte del Maestro”, serata celebrativa della carriera del Campione del Mondo Andrea Pirlo. A giugno inizia il “Back to the Future Tour 2018” con live in giro per l'Italia e ospitate nei festival.

Il 17 maggio 2019 hanno pubblicato il loro primo singolo in italiano “Coma”, scritto col cantaurore ligure Zibba e hanno collaborato con Deborah Iurato nel nuovo singolo “Stammi bene (on my mind)” uscito il 7 giugno.



2020: l’estate li vede in radio con l’inedito “TOPLESS”, mentre il 13 novembre arriva il nuovo singolo "STARLIGHTS"!



SOUL SYSTEM – “Starlights” (2020, JUICY Records) – radiodate 13 novembre 2020



