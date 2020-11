“Roentgen”, è uscito il nuovo singolo di Sonic Radiation: tra elettronica "classica" e spunti industrial

Di Salvatore Santoru

“Roentgen” è il nuovo singolo dell'artista solista di origine texana Todd Last, in arte Sonic Radiation.

Il dj, originario di Dallas, è specializzato nella produzione di musica elettronica di matrice sperimentale.

Entrando maggiormente nei particolari, il suo nuovo pezzo risulta essere un brano di matrice elettronica con decise influenze industrial.

Il brano risulta, in linea di massima, decisamente bilanciato tra la potenza ritmica di matrice industrial/Ebm e techno "old school" e melodie che richiamano sonorità maggiormente elettroniche classiche e spunti trance.

L'ascolto è particolarmente consigliato per gli amanti di gruppi classici dell'industrial come i Front 242, gli Skinny Puppy e i Front Line Assembly nonché Ebm come gli Apoptygma Berzerk.

Oltre a ciò, la musica di Sonic Radiation è consigliata anche per gli ascoltatori delle sonorità elettroniche più conosciute alla Chemical Brothers e synth alla Depeche Mode e New Order.

Inoltre, e consigliato anche agli amanti della techno vecchia scuola alla Underworld e alla trance stile Dj Tiesto (e altri) e di certa progressive.