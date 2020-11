SHY RANTHA, "Dont let me Fall Asleep" è l'ultimo singolo del duo novarese

Nel testo il protagonista descrive la sua ricerca di una persona speciale, un’anima affine che possa guarire le sue ferite, perdonare i suoi peccati e dare un significato più alto all’esistenza.



L' ambizioso obiettivo degli Shy Rantha, nuova band del novarese, è quello di unire idealmente India e Europa, i due continenti di origine dei componenti del gruppo.

Il duo, formato da Eugenio e Shirantha, nasce da un'amicizia ritrovata dopo 25 anni di viaggi e avventure in giro per il mondo, seguita dal desiderio spontaneo di scrivere insieme canzoni in inglese.

Dopo poco il duo inizia a collaborare con Luca Antonini, compositore di colonne sonore, che cura e arricchisce gli arrangiamenti dei pezzi, e Rosa Piacenza, bassista e cantante di origini sudamericane.

La musica scaturita da questo meltin' pot ha anime e profumi diversi da scoprire ed esplorare avventurandosi un po’ più in profondità, dove l’intensità di queste “colonne sonore per film immaginari” può lasciare il segno.



