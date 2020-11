Speaking to the Deaf, "The New Disguise!" è il nuovo lavoro in studio

SPEAKING TO THE DEAF- THE NEW DISGUISE!



E' IL NUOVO LAVORO IN STUDIO



Nove intense tracce compongono "The New Disguise!" il nuovo atteso album della band Metal /Nerdcore di Ancona.



ANOTHER NIGHT

Per l'apripista e primo singolo estratto, la band ha scelto brano dal tema importante.

La nostra quotidianità segue i ritmi dei fast food. Consumiamo rapidamente qualsiasi emozione, situazione e dimensione. Siamo portati a erodere la nostra umanità. Siamo così abituati a buttare via ciò che per noi non ha più valore che trattiamo il cuore di altre persone come merce di scambio. Il suono delle notifiche sul cellulare scandisce il nostro tempo.

E una notte diventa uguale alla precedente. Aspettiamo in silenzio sul nostro scaffale come un libro che deve ancora essere letto. Portiamo scritto sulle nostre pagine un finale che non aspetta altro che degli occhi che desiderino viverlo.

PANICOTHÈQUE

Immaginiamo che la vita sia un viaggio in aereo, con la scia dietro di noi e i compagni di viaggio accanto seduti. Ma chi è il pilota? E quanti passeggeri hanno lasciato il posto durante il volo? Te li ricordi uno per uno. Strette di mano che restano ombre del passato come un addio. L'horror vacui è in agguato tra i sedili per prenderti la gola, ma questa non è una resa, questo è un attacco. Un attacco di panico!

BURNOUT

Immaginare di essere in autostrada lungo la corsia di sorpasso mentre piove da morire e sei a piedi senza ombrello. Nessun riparo. Devi raggiungere l'ultimo metro prima che scada il tempo che ti passa sopra testa. Nessun suggerimento, nessuna scorciatoia. Tutti stanno aspettando dall'altra parte. Ti stanno incoraggiando? Affatto. Qualcuno sta passando accanto a te per un nuovo compito. Ciò significa una deviazione dal tuo percorso. Alcuni ti dicono di sbrigarti o di rallentare. Dipende tutto da te, non importa come.

Riesci comunque a terminare la corsa in tempo! Beh, mi dispiace informarti che non ci sono premi. Né tempo per riposare. E poi ricomincia. Un'altra corsa. Un'altra gara.

Bruci come una fiamma e la velocità ti dà la sensazione di poter spegnere il fuoco semplicemente correndo. La corsa è l'unica cosa che puoi fare. Fino a quando non finisci il carburante.

E non c'è nient'altro da bruciare.

Quindi la scelta: bruciare o diventare la fiamma.



SQUALL/RINOA

Cos'è una Guardian Force? È una specie di eone che ti protegge e ti accompagna durante la tua avventura in alcuni giochi di ruolo che prima deve essere catturato e domato, ma non è facile per niente.

Più forte è una Guardian Force, più difficile è prenderla. È l'eterna lotta dei sessi.

Non importa se sei maschio o femmina: scegli un partner che sia la tua Guardian Force.

E sii il GF del tuo partner.



THE BAD TOUCH

Una cover per riesumare i bei feelings di fine anni Novanta, dal genio dei The Bloodhound Gang.



THE NEW DISGUISE

La title track dell'album è anche la prima ad essere stata scritta dalla band. Parla di adattamento e sopravvivenza, ciò che in natura permette l’evoluzione delle specie. Ma l’uomo ha in più la variabile della società, la quale è regolata da qualcosa di più complesso e contraddittorio della vita animale. Dunque occorrono modi sempre nuovi e al passo con i tempi per rimanere sulla cresta di quest’onda su cui ci hanno posizionati il consumismo e la crisi dei valori.

È molto più divertente immaginare che sia tutto una splendida festa in maschera.



LES TRICOTEUSES

Durante la rivoluzione francese alcune lavoratrici a maglia erano solite ritrovarsi per vedere le esecuzioni direttamente dalla prima fila. Venivano chiamate "les tricoteuses". Non era solo un passatempo: vedere la morte degli altri faceva credere loro di farne parte, in un certo senso. Immaginavano di tenere il filo del destino nelle loro mani.

Oggi gli haters si comportano in modo simile. Sperano nella peggior sorte del prossimo aspettando che le teste gli rotolino accanto. Ma nessuna testa può cadere finché c’è qualcosa che la fa volare.

COUNTERLIGHT

Ci sono dettagli così minuti, invisibili che appaiono alla nostra attenzione solo se visti in controluce. Dell’insieme dei movimenti che compie un ragno per tessere la sua tela, noi apprezziamo solo il risultato. Lo distruggiamo per spolverare, mischiandolo allo sporco.

Non siamo in grado di separare la perfezione dal caos. Abbiamo la concentrazione frammentata su mille fronti diversi e nel contempo perdiamo di vista il significato del tutto.

La nostra dimensione è effimera. Eppure ne siamo intrappolati.

A meno che scegliamo consapevolmente di apprezzare le migliaia di sfumature che ne definiscono la forma.

MISFIRED PLANS GALORE

Anche il sole ha il suo lato oscuro. È sepolto nel nucleo, brucia al suo interno. Nascosta alla vista, l'oscurità regna lontano dalla luce. Mentre i tuoi sogni svaniscono lontano dalla grazia. È il proiettile che uccide, non la pistola. Pensaci. Bada a cosa tieni dentro. Puoi correre ma non scapperai mai da te stesso.