"SOTTO LO STESSO ALBERO"_ Parte l'iniziativa a sostegno dei piccoli negozi delle nostre città, perché il Natale sia l'occasione di una ripartenza

SOSTENIAMO I PICCOLI NEGOZI PER FAR VIVIERE I NOSTRI CENTRI CITTADINI

EPPELA mette la solidarietà ai piccoli commerci italiani SOTTO LO STESSO ALBERO

per un Natale che vuole guardare alla ripartenza del nostro Paese.

Al via dal 26 novembre, l’iniziativa lanciata in occasione del Natale 2020 da- la nota piattaforma di crowd funding -, quelli piccoli e caratteristici che raccontano la storia dei nostri luoghi e della nostra vita: la libreria dove andavamo il sabato pomeriggio, la pasticceria dove si faceva merenda dopo la scuola, quel negozio che aveva in vetrina il nostro vestito dei sogni…vuole dare visibilità a tutte queste realtà e sensibilizzare le persone a sostenere i piccoli negozi che avrannoin quello che rappresenta in genere il mese più produttivo dell’anno, permettendo loro di raccogliere le risorse necessarie ad affrontare i prossimi mesi di pandemia.L’iniziativa sarà attiva, permettendoci così di unire alla indubbia comodità dell’acquisto online la consapevolezza di aver fatto un gesto in favore di una delle realtà più esposte ai danni che questo incubo pandemico sta facendo all’economia del nostro Paese.Perché quando ci sveglieremo da questo difficile momento, vorremmo essere sicuri di esserci ancora tutti!ATTENZIONE _ C'è ancora tempo per aderire al progetto! Se il tuo negozio del cuore vuole partecipare, basterà collegarsi al link www.eppela.com/ sottolostessoalbero e proporre la propria attività commerciale che, in pochi click, sarà inserita dal team di Eppela tra le campagne attive.Per ulteriori info potete contattare il team della piattaforma alla mail customer@eppela.com EPPELA – ufficio stampa