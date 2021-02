Le città più care del mondo nel 2020. ECCO quali sono

Di Salvatore Santoru

La nuova edizione del “Worldwide Cost of Living Report”, pubblicata dalla rivista “The Economist”, ha recentemente fornisce la lista delle città più care del 2020(1).

Come riporta il sito ufficiale, il report dell'Economist Intelligence Unit mostra come l'attuale pandemia ha modificato i costi della vita in circa 130 città del mondo.

Di seguito la lista, riportata anche da Proiezioni di Borsa, delle città più care mondialmente nel 2020(2).

Sesto posto: Ginevra (Svizzera).

Quinto posto: Los Angeles (USA).

Quarto posto: Tel Aviv (Israele).

Terzo posto: Parigi (Francia).

Secondo posto: New York (USA).

Primo posto: Hong Kong(Cina), Osaka(Giappone) e Singapore (Singapore).

NOTE:

(1) https://www.eiu.com/n/campaigns/worldwide-cost-of-living-2020/

(2) https://www.proiezionidiborsa.it/ecco-le-citta-piu-care-del-mondo/