"Un attimo per me", è uscito il nuovo singolo di AMEDEO PREZIOSI ft. LUNA

Venerdì 5 febbraio inizia un nuova “tappa” del viaggio alla scoperta dell’universo musicale di Amedeo Preziosi!

Dopo l’energia scanzonata di “Range Rover”, l’inno alla riscoperta della bellezza che ci circonda di “Liberty City”, la riaffermazione fiera e indomita della propria libertà creativa di “Mai più”, per Amedeo Preziosi è arrivato il momento di mostrarci tinte più delicate ed emotive con “Un attimo per me”, e per farlo al meglio ha voluto al suo fianco Luna!



“Un attimo per me” lo definirei… un brano nostalgico ispirato ad una storia vera. È il racconto di due persone che hanno trascorso un lungo e felice periodo della propria vita ormai è giunto al termine. Non tutto a volte va per il verso giusto… ma ciò non significa che bisogna mostrare rancore o pentirsi di quello che è stato, ma al contrario fare tesoro di qualsiasi momento che abbiamo vissuto.”



Il primo incontro, le uscite al cinema, la prima foto insieme nel centro di Milano… “Un attimo per me” racconta briciole e ricordi di una relazione ormai conclusa, ma che non sarà mai dimenticata. Un ultimo messaggio, una rassicurazione, energica ed emozionante, per una persona che una volta era nostra complice: una storia così farà per sempre parte della nostra vita, e bisogna essere grati per un dono così.



Per questo racconto a due voci Amedeo ha scelto Luna: “Avevo bisogno di una voce femminile che si adattasse alle esigenze del brano, che fosse sia delicata e soave, sia potente e aggressiva. Luna a mio parere è il connubio perfetto tra le due cose.”

Una proposta che è stata accolta subito con entusiasmo dalla giovanissima cantante e rapper: "Questa canzone mi ha fatto provare delle sensazioni che raramente ho provato ascoltando della musica, e ho accettato subito di farne parte proprio per questo motivo. Ho sempre stimato Amedeo e per me è veramente un onore portare avanti questo progetto insieme. Sono sicura che non vi deluderà ma anzi... scalderà tanti cuori!"



Torna anche la collaborazione con Matt Joe, produttore e DJ italiano noto per le sue numerose coproduzioni con DJ Matrix, che già aveva affiancato Amedeo per “Mai più”.

"Il brano nasce dall'intenzione di creare qualcosa diverso da quello sentito fino ad ora da Amedeo, e questa volta anche di più “radiofonico”. Il risultato, a mio parere, è un crescendo di emozioni che ti rapisce e si evolve dalla quiete della prima strofa, fino a esplodere in un finale energico."



Una nuova piccola perla che mostra la crescente credibilità di Amedeo Preziosi musicista, un singolo che germoglia direttamente dalla sua profonda passione per la musica. Passione che gli permette di mostrare ogni volta un nuovo lato di sé, perché la creatività di Amedeo, che ben conosciamo dagli anni da creator su YouTube, ha trovato nella musica un nuovo universo eclettico da esplorare!