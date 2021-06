Proxima B esiste e la sua massa è quasi uguale a quella della Terra

Di Massimo Zito

Utilizzando nuovi strumenti per l’analisi astronomica n team internazionale di ricercatori ha confermato l’esistenza di Proxima b , un pianeta simile alla Terra che orbita attorno alla stella più vicina al nostro sistema solare, Proxima Centauri.

“Finalmente siamo riusciti a confermare l’esistenza di Proxima B; era importante riuscire a farlo perché i dati già disponibili ci dicevano che potrebbe essere uno degli pianeti più interessanti tra quelli più vicini”.

Questa la sostanza della dichiarazione rilasciata da Alejandro Suarez Mascareño, autore principale di uno studio pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics, caricato anche sul server di preprint arXiv.

Gli astronomi coinvolti nello studio hanno appurato che Proxima b ha 1,17 volte la massa della Terra, quindi è più piccolo di quanto ritenuto in precedenza. Il pianeta orbita attorno alla sua stella in soli 11,2 giorni.

Determinare la massa di un pianeta lontano con tale precisione è “completamente inaudito“, ha dichiarato il vincitore del premio Nobel del 2019 Michel Mayor, che ha gettato le basi per la tecnologia che ha reso possibile la scoperta.