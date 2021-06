“Tutto finisce”, dal 18 giugno la rinascita musicale di NYO in radio e sulle piattaforme digitali

BIOGRAFIA: Antonio Sorrentino nasce a Castellammare di Stabia il 18/11/1991. È autore e compositore. Laureato in Lingue Straniere, studia canto, danza e recitazione sin da bambino fino a diplomarsi in “Voicecraft”. Vincitore del Festival Show esibendosi alla finale all’Arena di Verona e del Deejay on Stage in collaborazione con Radio Deejay, nel 2015 entra a far parte del cast di Amici di Maria de Filippi con la sua band Metrò, con la quale pubblica diversi singoli nel corso degli anni tra cui "130 volti”, “Uno Qualunque”, “Tu Sei L’universo” e “Giove”. Nel 2017 entra a far parte del cast del Festival di Castrocaro in diretta su Rai 1 con l’inedito “Via d’uscita”. Nel 2020 entra a far parte del Cast de “La Divina Commedia Opera Musical” interpretando i ruoli di Pier delle Vigne/ Arnaut Daniel, sotto la regia di Andrea Ortis, con le musiche di Marco Frisina e la voce narrante interpretata da Giancarlo Giannini. Nel mese di Giugno 2021 da il via al nuovo progetto da solista sotto il nome d’arte NYO. “Tutto finisce” è il singolo di apertura.

"Tutto finisce" - Crediti: Testo: Antonio Sorrentino Compositori: Antonio Sorrentino Chitarre: Luigi Tarquini Mix e Master: Alex Trecarichi Produzione: Phonez (Federico Fontana) Distribuzione: Pirames International