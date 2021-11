"L'INTERROGAZIONE con GABRIELE VAGNATO", il 24 ottobre la PRIMA puntata della quarta stagione del 'late show' più cinico del web

Arriva domenica 24 ottobre la quarta edizione del L’interrogazione, il programma di GABRIELE VAGNATO su YouTube che in questa stagione si arricchisce con alcuni degli elementi caratterizzanti dei late show televisivi americani, declinati in salsa web.

Se lo schema base resta quello delle precedenti stagioni (Gabriele intervista un ospite, che passerà la puntata a chiedersi perché diavolo abbia accettato di sedersi su quella sedia…), sono molti i dettagli che hanno subito un chiaro rinnovamento e molte le novità.

Come in ogni late show che si rispetti, ci sarà infatti una band a sottolineare con performance musicali dal vivo i vari momenti del programma. Ma ovviamente sarà una band fuori dagli schemi, i “dolcissimi” Sexy Chocolate (in cui riconoscerete due dei membri dei Soul System) che grazie a un carattere “diversamente affabile” sapranno creare quei momenti di puro gelo perfetti per questo show.



Ci saranno rubriche che movimenteranno le puntate. Ci sarà, ad esempio, “un’esperta - MOLTO esperta - di profili Instagram”, che darà consigli sulla gestione dei social agli ospiti presenti!



E ci saranno naturalmente loro, gli ospiti.

I nomi verranno scoperti puntata per puntata, ma troviamo figure come quella di… vincitore di reality show, artista musicale presente al Festival di Sanremo, o nei talent, o negli spot estivi, singolarmente o “in coppia ma poi singolarmente”, o ancora tiktoker da alcuni milioni di follower, youtuber del nord est youtuber del nord ovest (ma pure del sud, diciamolo), comedian da palcoscenico e da schermo (piccolo o grande che sia), voci dell’etere radiofonico e dominatori di Twich…

Tutti volti amatissimi che assieme a Gabriele si divertiranno a costruire momenti di intrattenimento tra provocazioni e risate e… esilaranti imbarazzi, dei quali Gabriele si conferma il maestro.

Gabriele e l’irriverenza vanno a braccetto da sempre. E allora non poteva che essere L’interrogazione il suo format di maggiore successo perché, come dice lui stesso: “Dopo che ho passato una vita a rispondere alle domande dei professori, della mia fidanzata e del fisco, adesso finalmente sono io che le faccio. Benvenuti a L’interrogazione, l’unico programma in cui a fare le domande sono io!”.











L’INTERROGAZIONE con GABRIELE VAGNATO

Quarta stagione.

Una programma di Gabriele Vagnato e Francesco Maddaloni.

Dal 24 ottobre ogni domenica su YouTube.











GABRIELE VAGNATO

GABRIELE VAGNATO, comico e creator, nasce ad Asti l’8 febbraio del 2001, ma all’età di 4 anni si trasferisce a Catanzaro.

Nel 2018 inizia a scrivere suoi pezzi comici e ad esibirsi su diversi palchi in giro per la penisola, tra cui quello del Beautiful Festival di BeYou, riscontrando un grande successo e tante risate, davanti a più di 3000 persone. Nel giugno del 2019 prende parte al libro edito da DeAgostini "Pianeta Social Party 2" insieme ai più importanti giovani influencer d'Italia. Sempre per DeAgostini a settembre 2019 è stato pubblicato il primo atteso libro completamente e orgogliosamente scritto da Gabriele, “La mia vita è una sfiga, sarà per la prossima!”

Ma è sul web che la sua comicità tagliente ed esilarante si è affinata - come provano le decine di milioni di visualizzazioni dei suoi format su YouTube o i video su TikTok, seguiti da oltre 3 milioni di follower… Gabriele sui social racconta la vita di un adolescente agli adolescenti, affrontando anche temi molto importanti, il tutto sempre condito dal suo originale umorismo.

Questo suo stile insieme spiazzante e irresistibile lo porta a varcare i limiti del classico contenuto web preprodotto e ad affrontare il ruolo del ‘conduttore’.

Durante il 2017, ancora minorenne, ha infatti sperimentato la conduzione di due tour in giro per l’Italia: parliamo del Challenge Tour e del Muser Tour, che hanno riscosso molto successo tra i più giovani.

Inaugura poi due format di grande successo su YouTube: “L’Interrogazione” (32 milioni di visualizzazioni totali per le prime tre stagioni) e “Lido Bagnato” (oltre 5 milioni di visualizzazioni) in cui decine di webstar italiane sono state “torchiate” da un susseguirsi di domande irriverenti, da un Gabriele che stravolge il ruolo del classico conduttore con l’intento di mettere in imbarazzo il mio ospite coi toni grotteschi di un’esilarante commedia dell’assurdo.

Il 22 novembre 2020 Gabriele mette a segno un ulteriore risultato grazie alla conduzione della cosiddetta “Area Vip” del grande evento in live streaming DREAM HIT, durante il quale si trova a intervistare Fedez, Achille Lauro, Elodie, Mahmood, M¥ss Keta e Carl Brave, con il suo personalissimo stile fra non-sense e “surrealismo”.

Il 2021 inizia con la conduzione del format di TikTok “Comedy Cafè Live”, in cui ospita personalità dello spettacolo, mentre il 16 maggio il suo canale YouTube presenta il nuovo format “Social Netturc” che racconta il lato più oscuro, e anche a suo modo “weird”, dei social.

Ottobre 2021: torna “L’interrogazione” che giunge alla sua quarta stagione.

YouTube 723 mila iscritti al canale oltre

44 milioni di visualizzazioni totali

TikTok 3,6 milioni di follower oltre









146 milioni di Like

Instagram 1,1 milioni di follower









DOOM Entertainment – ufficio stampa: Paola Conforti