"Anni Luce", è ON LINE il nuovo singolo di Dario Cuomo

Il regalo natalizio del nuovo artista di Italian Music Records, neo-nata etichetta del pluripremiato compositore Louis Siciliano, giurato dei Grammy Awards





Esce il 23 dicembre Anni Luce , il nuovo singolo del cantautore Dario Cuomo, nuova scommessa di Italian Music Records (etichetta del Magic&Unique Group , media group con sede a Los Angeles e a Londra) nata grazie al lavoro del pluripremiato compositore italiano di fama internazionale Louis Siciliano - uno dei pochi europei in giuria ai Grammy Awards - che unisce le diverse forme del Made in Italy per promuovere in Italia e all’estero la nuova musica italiana.

Qui il videoclip https://www.youtube.com/watch? v=eEEYrZKnw9U

Dopo l’inaspettato successo de Il Tuo Sapore, uscito il 25 novembre 2021 e che ha segnato il debutto del cantautore con Italian Music Records, Anni Luce è un singolo nato per il Natale 2021, per augurare buone feste ai fan di Dario, ma anche per riflettere sul momento di passaggio, viaggiando sul filo di una malinconica distanza e di una perdita.

Anni Luce, infatti, canta il desiderio di avere accanto chi si ama; un confronto faccia a faccia con il passato che porta a un presente malinconico ma che sa esprimere con grazia e forza, attraverso la musica di Cuomo, la nostalgia di un amore perduto.

“Mentre tutta la discografia italiana guarda e pensa a Sanremo, dove a prevalere sono sempre le solite logiche logore e obsolete, ho voluto scommettere su Dario per cercare di ravvivare la scena pop italiana con una canzone che parla di qualcosa che ci fa sentire umani e che non scopiazza in maniera maldestra la scena musicale americana” spiega Louis Siciliano, CEO di Italian Music Records e membro della giuria dei Grammy Awards che - proprio qualche giorno fa - ha finito di svolgere l’ultima votazione.

Anni Luce di Dario Cuomo ha ricevuto l’endorsement del marchio del super lusso delle calzature artigianali Michelle Morelli, vero e proprio mecenate di questo giovane cantautore che si sta facendo notare per la sua semplicità.

La mission di Italian Music Records è, infatti, quella di esportare Artisti della Musica Italiana connessi e associati a brand italiani di altissima qualità. Attraverso l’Emotional High Quality Marketing elaborato da Magic&Unique Group si è dato modo a Dario Cuomo di non passare nel tritacarne dei talent show televisivi che “continuano a immolare giovani talenti sull’altare dello share”, come hanno dichiarato pubblicamente i vertici del media group.

Anni Luce sarà disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali. Il videoclip sarà presentato in premiere su YouTube e sui social dell’artista a partire dal 23 Dicembre.

Italian Music Records è un’etichetta del Magic&Unique Group: www.magicandunique.com

Michelle Morelli è brand del super luxury Made in Italy: www.michellemorelli.it

