Cagliari: mattanza di volatili nel parco di Monte Urpinu per l'aviaria. La posizione del GrlG

Il parco comunale di Monte Urpinu , a Cagliari , è stato chiuso con ordinanza sindacale n. 76 del 4 novembre 2022 a decorrere dal 5 novembre fino a data da destinarsi “ per motivi igienico-sanitari, su provvedimento sanitario ordinatorio della competente ASL. per motivi igienico-sanitari, su provvedimento sanitario ordinatorio della competente ASL.

In queste ore il personale del Servizio Sanità Animale della competente ASL sta ponendo in essere misure atte ad evitare o limitare la diffusione della “Influenza Aviare” e per lo smaltimento di eventuali animali morti presso il Parco di Monte Urpinu, in seguito a rapporto di prova emesso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con il quale viene confermata la presenza di casi di “Influenza Aviare” (IA) tipo A sottotipo H5”.

Così avverte il sito web istituzionale del Comune di Cagliari.

E’ stata costituita una task force, grazie alla consueta efficacia dell’Assessore regionale della sanità Mario Nieddu.

Cagliari, parco comunale Monte Urpinu, Anatidi e Tartarughe d’acqua nel laghetto lato Via Vidal Saranno uccisi circa 200 altri animali. altri

Una mattanza, sebbene “il contatto diretto con gli esemplari, per quanto improbabile, o con le feci, altamente contagiose, possono infettare l’uomo anche se con sintomi lievi tipici di un raffreddore”, come afferma Mario Ignazio Lai, direttore del Servizio di Sanità animale della ASL cagliaritana.

Non sappiamo se siano state valutate soluzioni alternative, come per esempio accaduto al parco Chico Mendes di San Donnino, nel Comune di Campi Bisenzio (FI), dove nel gennaio 2022 è stato riscontrato un focolaio di influenza aviaria, eliminato (febbraio 2022) dopo un intervento complesso di confinamenti e cure dai volatili presenti.





Non sappiamo per quali motivi non siano state richieste le deroghe ministeriali previste dall’art. 13 del decreto legislativo n. 9/2010, oggi sostituite dalle analoghe previste da quelle previste dagli artt. 22-23 del decreto legislativo n. 136/2022, che consentirebbero di gestire in sicurezza il contrasto al focolaio senza le drastiche soluzioni cruente che si paventano per l’avifauna domestica del parco comunale di Monte Urpinu.

Non sappiamo nemmeno se possano in qualche modo aver influito le condizioni igienico-sanitarie presenti nel medesimo parco comunale.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) in questi giorni provvede a inoltrare alle amministrazioni pubbliche competenti una specifica istanza di accesso civico e informazioni ambientali per comprendere gli effettivi ambiti di un focolaio di influenza aviaria abbastanza singolare.

Basti pensare alla banale domanda: come è arrivata lì nel parco comunale di Monte Urpinu, vista l’assenza di rilevanti rischi in Sardegna indicata dal piano nazionale di sorveglianza?

