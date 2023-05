1° maggio, Mattarella: 'Lavoro è motore della crescita e della coesione sociale della Repubblica'

In occasione della Festa del Lavoro, Sergio Mattarella ha tenuto un discorso a Reggio Emilia in cui ha rimarcato l'importanza della ricorrenza. "Celebriamo il valore della giornata del 1° maggio con necessario anticipo, nel cuore del distretto della Meccatronica, a Reggio Emilia. Dopo l'anno scorso, a Udine, anticipiamo questa volta la celebrazione della Festa del Lavoro in un luogo di lavoro che guarda all'innovazione", ha detto il presidente della Repubblica durante il discorso(1).

Inoltre, Mattarella ha aggiunto che la Festa del Lavoro è "una realtà che ribadisce il valore costituzionale del lavoro e sottolinea, al contempo, come esso si confermi il motore della crescita e della coesione sociale della Repubblica".

