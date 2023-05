Twitter sarà guidato da una donna: l’annuncio di Musk

Elon Musk ha annunciato che entro sei settimane cesserà il suo incarico come amministratore delegato di Twitter che verrà ricoperto, invece, da una donna: secondo fonti ben informate si tratta di Linda Yaccarino, presidente della pubblicità globale e delle partnership di NBCU. Musk continuerà comunque a svolgere un ruolo importante nel social network conservando la presidenza esecutiva, la guida del settore tecnologico e la gestione del software e dei sistemi. Il magnate aveva lanciato un sondaggio per chiedere agli utenti se fosse il caso che si dimettesse da amministratore delegato. La maggioranza aveva votato in favore delle dimissioni.

FONTE: https://www.lindipendente.online/2023/05/12/twitter-sara-guidato-da-una-donna-lannuncio-di-musk/