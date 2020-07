Francesco Balasso, l'ultimo singolo è "Have a Goodnight Again"

FRANCESCO BALASSO- L'ULTIMO SINGOLO E'



HAVE A GOODNIGHT AGAIN



Il brano racconta una parte della vita di un musicista, quando tutto è pronto, gli strumenti sono caricati ed inizia il tour. Le giornate cominciano ad essere scandite in modo diverso, tra palco, pre e post concerto e chilometri passati alla guida.

Dopo il live, la notte diventa il momento ideale per lasciar viaggiare l’immaginazione o semplicemente rilasciare la tensione con gli occhi incollati alla strada, con la compagnia di tutto il team e in sottofondo la musica preferita.

Il brano racconta molte di queste situazioni attraverso immagini e in maniera velata.

Attimi preziosi che volti al termine fanno andare a dormire felici, dicendo a se stessi

“Have a Goodnight Again”...

Francesco Balasso comincia nel 2015 il suo progetto solista, conosciuto anche col nome d’arte di Forzafra.

Nel 2016 esce il disco d’esordio “Via Marconi 38” composto da 7 canzoni di cui scrive testo e musica, co-arrangiate assieme al suo producer Roberto Visentin ai Revolution Studio di Colceresa - VI. Le nuove canzoni gli valgono anche importanti riconoscimenti di critica e lo portano a sfiorare la finale nazionale di Musicultura 2017 (Rai1) a Macerata. Durante il suo tour ha partecipato a diversi festival e ha aperto concerti per band e artisti nazionali come Lost e Giulio Casale.