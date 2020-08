Splintera, "Ten Years Still Friends" è il singolo di debutto della band HC veronese

SPLINTERA- TEN YEARS STILL FRIENDS

E' IL SINGOLO DI DEBUTTO DELLA BAND HC VERONESE!





Ten Years Still Friends è il primo singolo degli Splintera, apripista del disco che uscirà in autunno.

La canzone è stata scritta dal cantante Sisco e arrangiata insieme alla band. Il testo è una riflessione sulle amicizie: superati i 30 anni si fa il bilancio delle persone che si hanno accanto, quelle che nonostante il tempo scorra, continuano ad accompagnarti e ad arricchirti la vita.

Il singolo delinea il concept generale del disco composto da canzoni punk rock veloci, melodiche e orecchiabili, in cui i temi ricorrenti sono i concetti di amicizia, famiglia (nelle sue varie forme) e riflessioni personali sulla vita di ogni giorno.





Gli Splintera si formano nel 2019 dall'unione di un gruppo di amici provenienti dalla scena underground veronese, tutti già attivi precedentemente con differenti progetti musicali.

La formazione, dopo qualche cambio di line up, comprende Mirko "Cape" Capellari al basso (già chitarra in round7 e Sin Circus), Andrea "Four" Poletto alla chitarra/voce (bassista nei Superhorror), Francisco "Sisco" Gasparini voce (cantante anche per Mad Mariachis e Black Ocean Way), Francesco "Franco" Vantini chitarra/voce (già cantante e chitarrista nei White Socks) e Daniele "Pj" Poletto alla batteria (già nei black Ocean Way).

Dopo alcune date di rodaggio la band si chiude in studio per la realizzazione del primo disco composto da 10 tracce e registrato/mixato/masterizzato da Andrea, chitarrista della band. La parte grafica invece è stata curata da Mirko, il bassista. Il sound del gruppo è di matrice punk rock californiana e prende la velocità, le melodie e l'immediatezza dell'hc melodico, senza disdegnare alcune virate nell' hardcore più potente ed urlato, caratterizzato da testi personali con riflessioni sulla vita di tutti i giorni, prevalentemente cantati in inglese.

Da luglio 2020 la band entra a far parte del roster di Sorry Mom! con la quale pubblicherà l'album di debutto previsto per l'autunno.

I ragazzi sono carichi e pronti a suonare e divertirsi. Stay stune! Stay Splintera.



ASCOLTA "TEN YEARS STILL FRIENDS"