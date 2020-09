21 SETTEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA PACE- COMUNICATO DI JEHNEAN WASHINGTON

e il team

stanno celebrando la Giornata internazionale della pace presentando 7 straordinari artisti musicali da tutto il mondo (Jehnean inclusa), per inviare un messaggio di pace, unità e guarigione per il nostro mondo. Due concerti vengono trasmessi a livello globale su YouTube per tutti. Questi artisti di culture diverse stanno prestando i loro talenti in questa trasmissione anche per aiutare a raccogliere fondi per organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono la pace, la guarigione e l’unità per l’umanità e il nostro pianeta.





Inoltre, il 1 ° novembre 2020 Jehnean Washington lavorerà di nuovo con il team di Listen For Life per produrre un concerto trasmesso in streaming in tutto il mondo dal vivo con tutti gli artisti nativi americani e indigeni con i proventi delle donazioni ricevute a favore dell’iniziativa Medicine Wheel Living Park, su Riserva Bear Soldier in South Dakota. Medicine Wheel Living Park lavora con i membri della comunità e i giovani per piantare e coltivare fattorie biologiche, frutteti e piante autoctone, mentre insegna il modo tradizionale di mangiare sano, la coltivazione del cibo e l’uso di piante naturali curative per sostenere la salute non solo della nostra mente e il benessere fisico, ma anche la cura e la rigenerazione di nostra madre terra.

Medicine Wheel Living Park lavora anche nelle sue comunità per raggiungere i giovani e aiutare a prevenire il suicidio degli adolescenti e l’abuso di droghe. Abbiamo a cuore il futuro dei nostri figli e di nostra madre la terra, quindi prestiamo i nostri talenti e le nostre canzoni per inviare il messaggio di unità e guarigione nel mondo.

La musica è un linguaggio universale, quindi unisciti a noi online e nella canzone. Alziamo la nostra voce per un cambiamento positivo di potere!

Un concerto di Listen For Life e Notes for Nourishment (NFN online) per celebrare la Giornata internazionale della pace. Per favore unisciti a noi!

English version:

Jehnean Washington and the “Listen For Life team” are celebrating International Peace Day by featuring 7 amazing musical artists from across the globe (Jehnean included), to send out a message of peace, unity, and healing for our world. Two concerts are being broadcast globally on YouTube for all to enjoy. These artists from different cultures are lending their talents in this broadcast also to help raise funds for non-profit organizations that promote peace, healing and unity for humanity and our planet.

Also, on November 1st 2020 Jehnean Washington will be working again with the Listen For Life team to produce a live streamed, globally broadcast concert featuring all Native American and Indigenous artists with proceeds from donations received to benefit the Medicine Wheel Living Park initiative, on the Bear Soldier Reservation in South Dakota. Medicine Wheel Living Park works with community members and youth to plant and cultivate organic farms, orchards and native plants, while teaching the traditional way of healthy eating, food cultivation and the use of healing natural plants to sustain the health of not only our mental and physical well-being, but also the care for and regeneration of our mother the earth.

Medicine Wheel Living Park also works in its communities to reach the youth and help prevent teen suicide and drug abuse. We care about the future of our children and our mother the earth and so we lend our talents and songs to send the message of unity and healing into the globe. Music is a universal language, so join us online and in song. Let us raise our voices for power positive change!

A Listen For Life and Notes for Nourishment (NFN online) concert celebrating International Peace Day. Please join us!