Antgul, è uscito il video di “Crystals and voices”

Esce il video di “Crystals and voices” di Antgul , produttore musicale di edm originario di Pomigliano d’arco(NA) e ora residente a Los Angeles dove svolge anche attività di direttore della fotografia cinematografica e montatore video.

Presentazione del singolo:

Con la fine dell’era delle ideologie e con l’avvento dell’era industriale e dell’era multimediale è venuto meno il rapporto tra uomo e Dio, tra l’uomo e la natura. L’uomo, mai come adesso, è al centro dell’universo, una sorta di nuovo rinascimento. Grazie a diversi devices, tecnologie e ad internet ha aumentato le sue capacità intellettive ed ha dato l’inizio al post-umano.

L’uomo è davvero felice nella società dei consumi e dell’immagine? O il suo individualismo lo sta portando ad una condizione di solitudine e di alienazione?

“Crystals and voices” va controcorrente…Con questo video/singolo si rappresenta un uomo che cerca di recuperare il rapporto armonico con il divino e con la natura. Anche attraverso l’arte si cerca di percepire l’assoluto nelle sue impercettibili vibrazioni.

E così si torna alla vita, riacquistando l’armonia perduta ed invertendo quel processo centripeto che l’uomo sta portando avanti da tempo. Non più verso se stesso ma da se stesso verso l’infinito. Tutto questo in comunione con gli altri: non più solo davanti ad uno schermo a subire quello che la video-sfera globale impone. Con maggiore senso critico, con un pensiero individuale non imposto e da condividere con gli altri, magari attraverso l’espressione della propria sensibilità artistica.

Video link: https://www.youtube.com/watch? v=ZPu_9OyshSM

Credits:

Musica di AntGul,

dall’album “Alchemy”.

Video editing – Felice Monda

Al-Kee records Los Angeles

© 2020

web links:

https://www.linkedin.com/in/ antonio-gullo-1b3b931aa

https://www.instagram.com/ antgul_tech/