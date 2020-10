“Everything’s Not Lost ”, il nuovo album dei Fixes: tra pop-rock e melodie coinvolgenti

Di Salvatore Santoru

"Everything’s Not Lost" è il nuovo album dei Fixes, una band romana formata nel 2014.

L'album è stato preceduto dall'uscita dei due singoli "Thank You" e "Don’t Give Up" e, inoltre, dalla recente uscita di "September".

"Everything’s Not Lost" parte con la stessa "September", un'interessante brano pop-rock caratterizzato da un'accattivante linea melodica e dia influenze (specialmente nel cantato) alternative rock.

Il secondo brano dell'album è "Future Never Lies", una canzone pop-rock di stampo brit e la terza è "Lost", un pezzo maggiormente pop e con un ritmo influenzato dal jazz.

L'album prosegue con la ballad pop-rock "Highlands" e con il pezzo intimo "The Sound of a Broken Heart", anch'esso una ballata.

"Thank You" è un pezzo pop-rock arricchita dalla presenza del piano mentre "Faith" è un'interessante ballata con venature alternative.

L'ottavo brano è la malinconica "Time Flies" mentre "Dont' Give Up" presenta spunti electro rock.

La decima canzone di "Everything’s Not Lost" è "Sorry", una coinvolgente ballad intimistica e l'ultimo pezzo è il pezzo è "Give Me Your Eyes", brano con influenze brit e alternative/hard rock.

Indubbiamente, un'interessante album consigliato per gli amanti del pop-rock di matrice brit ma anche dell'alternative e di certo indie rock.

Oltre a ciò, si tratta di un album consigliato anche agli appassionati di sonorità di gruppi come Oasis, 3 Doors Down, Snow Patrol, Keane, Kings of Leon, Arcade Fire e tanti altri.