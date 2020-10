"Favismo e Deficit di G6PD" , in ottemperanza alle disposizioni dell'ultimo DPCM l'incontro non avrà luogo. COMUNICATO ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO

In ottemperanza alle disposizioni dell'ultimo DPCM relative alle misure di contenimento della pandemia, si comunica che la riunione dell'Accademia di Medicina "

e Deficit di

" programmata per venerdì 23 Ottobre 2020 alle ore 17.30 non avrà luogo, mentre si terranno regolarmente le riunioni del ciclo "

" organizzate in collaborazione con l'

, ma solo in modalità remoto: i siti di entrambe le Accademie forniscono le informazioni tecniche per il collegamento via Web

Giancarlo Isaia