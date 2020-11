App Bambini Scomparsi e QR Code- COMUNICATO KIWANIS

Gli ultimi casi di cronaca hanno dimostrato che il problema dei Minori Scomparsi era e rimane una grave piaga sociale. Da anni il Kiwanis International Distretto Italia San Marino è in prima fila per cercare di trovare soluzioni efficaci ed efficienti a questo problema.



Per favorire la segnalazione alle autorità competenti di avvistamenti o per comunicare

alle forze dell’ordine eventi che potrebbero facilitare il ritrovamento di minori scomparsi,

il Kiwanis International Distretto Italia San Marino ha messo a punto una app, Bambini

scomparsi, che permette di facilitare la segnalazione alle forze dell’ordine e al tempo

stesso di fornire informazioni utili sia per la prevenzione che dopo le eventuali

sparizioni.

Il Kiwanis International Distretto Italia San Marino ha messo a punto anche due

tipologie di codici QR che, stampati su un braccialetto o su una medaglietta, potrebbero

permettere ai soccorritori di un minore scomparso (o vittima di un incidente o altro) le

informazioni necessarie per intervenire in modo efficiente.

Il Governatore del Kiwanis International Distretto Italia-San Marino, Maura Magni e il

Chairman C.Alessandro Mauceri saranno felici di rispondere alle domande dei Giornalisti nel corso della CONFERENZA STAMPA che si terrà il giorno 03 Novembre p.v., con inizio alle ore 11.00, su piattaforma Google Meet alla quale è possibile accedere mediante il link https://meet.google.com/hoy-vasz-nor (è gradita la registrazione inviando in precedenza i propri dati e il proprio indirizzo email).

Organizzazione e Contatti

C. Alessandro Mauceri

Chairman MSNA e MS

Kiwanis International Distretto Italia San Marino

tel. 3398673714 – email a.mauceri1@kiwanis.it