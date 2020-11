AS WE STRAY- "NTL" è il secondo estratto dall'album "Nothing To Lose"

AS WE STRAY-

NTL

E' IL SECONDO ESTRATTO DALL'ALBUM "NOTHING TO LOSE"

Un sound completamente diverso rispetto al primo singolo "Borderlines", "NTL", il nuovo singolo degli As We Stray, è un brano più melodico caratterizzato da samples in primo piano e influenze rap nelle strofe.





"NTL" racconta una storia di amicizia profonda tra i componenti della band e delle persone che li circondano, legati da anni di esperienze vissute insieme.

L'acronimo "NTL" sta per "NOTHING TO LOSE" (titolo dell'album) e prende spunto dal credo della band:

"quando non si ha più nulla da perdere, è tutto da conquistare!"

Gli As We Stray sono una band metalcore nata nella calda estate 2019.

L'obiettivo della band è quello di raccontare esperienze vissute cercando di portare agli ascoltatori un sound innovativo attraverso i testi, i riff di chitarra unici, i samples originali e una forte presenza delle batterie, trasmettendo così i valori fondamentali per la band a 360 gradi.