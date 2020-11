Raystars, "Chasing Just Me" è il singolo d'esordio del duo dance pop

RAYSTARS-

CHASING JUST ME

E' IL SINGOLO D'ESORDIO DEL DUO DANCE POP!



Chasing Just Me è il primo singolo dei Raystars.

In questo interessante brano il duo dance pop parla di quel sentimento ambivalente nei confronti delle persone che fanno soffrire, ma dalle quali non ci riesce ad allontanare.

Quell' istinto umano che i greci identificavano con la figura mitologia delle sirene: quando si perde la retta via, il senno e la ragione, per qualcosa di bellissimo ma allo stesso tempo di tremendamente devastante.

Quando l' "io" scompare e anche "l'altro" non è reale, ma solo il riflesso di un profondo desiderio.

Quando il "noi" svanisce perché in queste situazione si perde la testa, ma non il cuore.





I Raystars sono un duo dance pop formatosi a Roma nel 2019. Composto da Benedetta Pistocchi, voce principale e da Filippo Vicinanza, songwriter, dj e voce, il loro genere musicale varia dall'electronic dance al nu-disco, passando per il funk pop. Le loro canzoni sono caratterizzate dalla complementarità dei due stili vocali differenti.

Il singolo d'esordio "Chasing Just Me" è disponibile su tutte le piattaforme digitali.





Link al Video

https://www.youtube.com/ watch?v=c3a4O-zia28&feature= youtu.be&ab_channel=Raystars



Link al VideoSpotify: https://spoti.fi/35dfx8H YouTube: https://bit.ly/3k80qkY iTunes: https://apple.co/2UmNUnr Deezer: https://bit.ly/3kaZpZn Amazon: https://amzn.to/38nhktL





